Литературный флагман России 2025 – на финишной прямой

В сентябре завершается приём заявок на Всероссийский конкурс «Литературный флагман России». Организаторы ждут заявки от всех 89 субъектов Российской Федерации, которые ранее подтвердили своё желание побороться за звание «Литературного флагмана России». Такая активность демонстрирует вовлеченность всех республик, областей, краев и округов Российской Федерации в творческое состязание, которое проходит уже в одиннадцатый раз.

Для участия в конкурсе регионы представят на суд жюри презентацию наиболее значимого мероприятия, посвященного литературе, книге и чтению, проходившего в регионе в 2024-2025 гг. Традиционно, при оценке конкурсных заявок жюри обратит особое внимание на проекты и мероприятия, посвящённые теме года, объявленной Президентом Российской Федерации В.В. Путиным. В нынешний год – Год защитника Отечества, особое внимание уделят мероприятиям, посвящённым героям и участникам специальной военной операции, а также памяти о подвигах наших предков, сражавшихся за Родину и боровшихся с нацизмом.

Жюри, которое возглавил Президент Российского книжного союза Сергей Степашин и в которое вошли представители книжного и библиотечного сообществ, органов власти и общественных организаций, журналисты, литературные критики и писатели, предстоит сложная работа: из нескольких десятков заявок выбрать 20 лучших, среди которых и будет выявлен самый читающий регион — «Литературный флагман России».

Победителю будут вручены почетный диплом, памятный приз в виде летящего по волнам бронзового кораблика-книги и большой комплект книг для пополнения библиотечных фондов. Также в течение последующего года он получит возможность льготного участия в форумах и выставках, проводимых под эгидой Российского книжного союза.

Еще три региона станут лауреатами и им будут вручены почетные дипломы. Специальные призы и статус «Территория книги и чтения» получат те субъекты федерации, которые ранее уже становились победителями и при этом несколько раз за последние годы вошли в короткий список конкурса.

В предыдущие годы Литературными флагманами становились: Ульяновская область (2015) с проектом по популяризации творчества 12 симбирян-ульяновцев и возрождения интереса к великому историческому прошлому региона; Воронежская область (2016) с презентацией, посвящённой комплексу проектов, адресованных молодежной, юношеской и детской аудитории; Санкт-Петербург (2017) с проектом по ускоренному развитию книжной культуры и инфраструктуры города «Санкт-Петербург 2017 – Великая Книжная рЭволюция!»; Иркутская область (2018) с сетевым областным проектом, посвященным 80-летию со дня образования Иркутской области «Иркутская область чтения – 80»; Белгородская область (2019) с региональным сетевым просветительским проектом «Год детского чтения в Белгородской области»; Республика Саха (Якутия) (2020) с сетевым проектом библиотек, учреждений культуры, образования, здравоохранения республики «Читаем все»; Архангельская область (2021) с региональным проектом всероссийского масштаба «Год Фёдора Абрамова в Архангельской области»; Новосибирская область (2022) с проектом к 85-летию Новосибирской области и 100-летию журнала «Сибирские огни» – старейшего литературно-художественного журнала России; Республика Татарстан (2023) с проектом «Выездная библиотека», в мероприятия которого были вовлечены свыше 165 тысяч школьников.

В прошлом конкурсном сезоне звания «Литературный флагман России» была удостоена Республика Башкортостан, победу которой принесли организация и проведение международной книжной ярмарки «Китап-байрам», ставшей местным культурным брендом. Девизом победившего проекта стала замечательная фраза «Дружба народов – дружба литератур». Тремя лауреатами стали Московская и Белгородская области и Ханты-Мансийский автономный округ, а Новосибирской области, которая ранее уже одерживала победу и неоднократно числилась среди лучших, присвоен статус «Территория книги и чтения».

Всероссийский конкурс «Самый читающий регион» среди субъектов Российской Федерации на звание «Литературный флагман России» проводится Российским книжным союзом при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ

Дополнительную информацию можно получить на сайте Литфлагман.рф и по телефону: (985) 999-3924 (Марина Гусева); e-mail: litflagman@yandex.ru