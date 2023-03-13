Ливрея для самолета. Десятиклассник Артем Севостьянов победил во II всероссийском фестивале-конкурсе ProDesign

Это соревнование проводится среди молодых талантов в области дизайна и архитектуры.

В течение нескольких месяцев школьник самостоятельно разрабатывал проект изображения для ливреи самолета и товар с символикой бренда, объединенные общим графическим стилем.

– Я почти не обращался за помощью, – рассказал Артем. – Хотел все сделать сам. Для украшения самолета выбрал редкое природное явление – северное сияние. Пожалел, правда, об этом во время работы, так как пришлось повозиться с выбором оттенков и их воспроизведением. Но как раз из-за оригинальности идеи я, наверное, и вошел в десятку лучших по стране.

Его педагог в детском технопарке при южно-сахалинской гимназии № 3 Клавдия Иванова отметила, что у Артема редкая для мальчиков способность подбирать идеально точные оттенки цветов. Именно поэтому он отлично справился с изображением северного сияния.

Техническим дизайном школьник занимается три года. Сейчас работает над новым проектом – современным удобным стулом.

В будущем Артем хочет стать инженером промышленного и гражданского строительства, поэтому в кванториуме осваивает азы профессии и старается участвовать в конкурсах, чтобы нарабатывать портфолио. Летом собирается принять участие в состязании «Идеи, преображающие города». И у него уже есть замысел проекта. Он хочет во время экскурсий оригинальным образом знакомить с местными достопримечательностями людей с ограниченными возможностями здоровья.

Марина ЗОТОВА.