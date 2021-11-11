Логистические просчеты и не только. Ситуация с задержкой грузов для Дальнего Востока постепенно теряет остроту

Сообщество предпринимателей Сахалина и Курил с прошлого месяца лихорадит из-за задержек грузовых контейнеров в порту Владивосток. Товар не приходит вовремя, срываются сроки исполнения контрактов, нарушаются условия договоров. Бизнес несет убытки.

Как пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства области Валерий Спиченко, такая картина сложилась из-за стечения целого ряда обстоятельств. Анализ показал, что возрос экспортно-импортный поток грузов. А количество пунктов пропуска для этих целей уменьшилось. Добавилась номенклатура товаров медицинского назначения. В пиковый период стало не хватать судов для перевозок грузов. Свои «5 копеек» внесли администрации портов, не принявшие своевременных управленческих мер.

По оценке Валерия Спиченко, ситуация показала, что нет единого окна для обмена информацией между логистическими транспортными компаниями, портами и судоходными компаниями. Информация в морской отрасли разрознена.

Что предпринимают областные власти?

– Хочу особо отметить, что проблем с поставкой продуктов питания сейчас нет, – за­явил глава региона Валерий Лимаренко. – В области запас на 64 дня. На месяц вперед сформированы запасы и у поставщиков на материке. Паромная переправа Ванино – Холмск работает стабильно, грузы доставляются в бесперебойном режиме.

Бизнесу губернатор советует отправлять свои обращения на портал «Бизнес.Сахалин.Онлайн». Они попадают к рабочей группе, которая занимается решением проблем.

Чтобы выправить ситуацию, с большей четкостью организована работа в Корсаковском порту. Самое главное – на сахалинском направлении станет больше судов: они закончили работу по завозу на Чукотку. Чиновники говорят, что количество контейнеров, привезенных в Корсаков, станет еще больше, сейчас этому мешает погода. Несмотря на логистический сбой, удалось вовремя привезти на Сахалин продукты питания, контейнеры с зимней резиной, комбикорма для скота.

Кстати, глава областного минтранса напомнил предпринимателям о паромной переправе Ванино – Холмск: она загружена не полностью, почему бы не пользоваться ею?

Но у многих логистические схемы строятся через порты Владивостока и Корсакова. Другой нюанс – бизнесмены не всегда обращаются в минтранс, так как для этого необходимо указывать номера контейнеров. А в этом случае уже будет невозможно пользоваться неофициальными договоренностями с портовиками об ускорении отправки.

По оценке полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, количество грузов, скопившихся во Владивостоке и других морских гаванях Приморья, начало уменьшаться. За прошлую неделю их количество снизилось на 30 проц.

В первую очередь внимание было уделено товарам социального назначения, контейнерам, связанным с северным завозом и предназначенным для труднодоступных территорий.

По его словам, это говорит о хорошо организованной работе.

– Но плохо то, что проспали начало, – подчеркнул полпред. – Конечно, министерство транспорта должно более внимательно мониторить ситуацию. Там возник целый ряд диспропорций, прежде всего ценовых, которые привели к тому, что количество грузов, прибывающих в приморские порты, резко увеличилось. С одной стороны, с точки зрения экономики это неплохо, это увеличивает возможности портов, повышает объем логистики в Приморье. С другой стороны, мы оказались к такому пиковому увеличению не готовы. Конечно, министерства должны заниматься этим заранее, а не когда там уже накопится большое количество грузов.

Юрий Трутнев назвал ориентир, чтобы окончательно разрулить ситуацию, – конец ноября – и подчеркнул, что федеральному министерству транспорта надо проанализировать произошедшее, чтобы в дальнейшем не допускать сбоев.

Подобное поручение уже дал глава страны Владимир Путин. Об этом шла речь на его совещании с членами правительства.

По словам главы минтранса РФ Виталия Савельева, транспортники в ближайшие две недели проработают план решения проблем с портовыми мощностями в ДФО. В частности, стивидорным компаниям предложат отдавать приоритет социально значимым грузовым перевозкам.

Еще министр рассказал об идее создать специальную государственную судоходную компанию, которая бы выполняла часть поставок социально значимых грузов. Нынешняя ситуация показала, что силами одних только частных перевозчиков их не осилишь. На вопрос президента: сколько времени необходимо для решения проблемы? – чиновник ответил, что здесь потребуется две недели, за это время удастся нарастить количество судов.

Скорее всего так все и будет. Вопрос в другом – не повторится ли такое вновь? Ведь нынешняя ситуация показала, что портовый и судоходный бизнес будет стремиться перевозить в первую очередь те грузы, которые сулят большую прибыль. Социально значимые будут не в приоритете. Поэтому нужно изменять систему взаимодействия – чтобы население не испытывало нехватку товаров и не стало заложником логистических трудностей.

Это нужно делать и на федеральном, и на областном уровнях. Глава сахалинского минтранса Валерий Спиченко ведь тоже говорил о том, что пока у нас не удалось создать единую областную систему координации планов и действий всех участников перевозок на остров. Пока все решается в ручном режиме.

Владимир ПАВЛОВ.