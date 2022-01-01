Лохматое счастье. Пришла и пришлась ко двору

Дело было несколько лет назад. Как-то раз, перед самым Новым годом забежала в подъезд нашей пятиэтажки собака, лопоухая спаниелька. Без ошейника, вся в колючках. За ушами от чесания образовались «мячики» из шерсти… По всему видно, давно не было за ней хозяйского ухода.

Легла на коврик у входа в нашу квартиру на первом этаже и никуда не уходит. Мы уж семьей пытались ее выманить на улицу или прогнать, но все без толку. Возвращается на то же место и, похоже, не думает уходить. Что было делать? Впустили заблудшую животинку в квартиру. Покормили, помыли, на время предоставили кров. Дали объявление в соцсетях, мол, нашлась чья-то потеряшка, хозяева, откликнитесь!

В ответ тишина. Развесили объявления на автобусных остановках – никакого отклика… Так и поселилась в нашем доме та собака. Придумали ей имя – Берта. Сводили к ветеринару, сделали необходимые прививки. Заодно и паспорт оформили, так что теперь у нас Берта с официальным документом, не шуточки!

Так и обрела наша семья еще одного члена. Берта оказалась послушной, смирной, незлобной собакой. Сначала мы думали, что она и гавкать-то не умеет, все помалкивает. Но со временем выяснилось, что это не так, у нее есть свой голос, и лай в ее исполнении получается заливистым, вовсе не страшным, а скорее, музыкальным. Прошел месяц, полгода, год, несколько лет… За это время было всякое: и всплески недопонимания с обеих сторон, и периоды полной гармонии, были беды и радости. Сейчас я ловлю себя на мысли, что и не представляю – как это мы раньше жили без нашей Берты, Бертуси, Туси и просто Маси.

Жизнерадостное создание, немного трусишка. Боится новогодних фейерверков настолько, что при звуках пальбы сразу прячется в свое бомбоубежище – под ванну. Берта обожает совместные прогулки на свежем воздухе, особенно с пробежками. У нее потрясающе точные внутренние часы – будит меня, тыкаясь в лицо своим мокрым носом ровно за пять минут до звонка будильника.

Самое неприятное для нее словосочетание из уст хозяина или хозяйки – «нужно идти на работу». Не потому, что она лентяйка и не хочет трудиться, а потому, что на целый день остается дома одна. Зато сколько радостных эмоций вечером, при встрече хозяев, вернувшихся с работы! Наша собаченция очень тонко улавливает человеческие интонации и эмоции. Чувствует, когда кто-то в семье захворал. Прижимается к больному месту, лечит, будто Доктор Айболит.

Теперь мы друзья – не разлей вода. Хорошо, что все так получилось!

Владимир СЛАВИН.