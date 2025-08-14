Лососевая путина-2025: радости и разочарования

Есть две новости на тему нынешней лососевой путины: одна хорошая, другая не очень. По данным Росрыболовства, в целом по Дальневосточному бассейну промысел тихоокеанских лососей идёт отлично, со значительным превышением показателей прошлого года. Так что учёные посчитали возможным повысить прогнозную планку с 312 тыс. тонн до 400 тыс. тонн.

Применительно же к Сахалинской области дела обстоят не так радужно. Промысел идёт не так энергично, как хотелось бы. В условном рейтинге дальневосточных регионов на 11 августа безусловным лидером является Камчатский край, где добыто 241 тыс. тонн красной рыбы, на втором месте Хабаровский край с показателем 17,7 тыс. тонн, на третьем — Магаданская область с показателем около 12 тыс. тонн, на четвёртом Приморский край — более 8,8 тыс. тонн. Сахалинская область на пятом месте, здесь выловлено 7,1 тыс. тонн лососей. Замыкает список Чукотский автономный округ — 318 тонн.

По видовому составу во всех регионах превалирует горбуша, в целом её выловлено 219 тыс. тонн, в Сахалинской области — более 4,5 тысячи тонн.

Нерка в уловах дальневосточников на втором месте, её добыто более 40 тыс. тонн, в островной области — около 1 тыс. тонн. Кеты в целом выловлено более 26,5 тыс. тонн, в Сахалинской области — немногим больше 1,2 тыс. тонн.

Всероссийский Н ИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) опубликовал оперативные данные о ходе путины со статистикой, яркой и наглядной инфографикой. Одна из страниц посвящена температуре поверхности океана 11 августа в районах промысла. Указаны неблагоприятные для тихоокеанских лососей показатели температуры: плюс 17 градусов и выше — снижение миграционной и пищедобывательной активности, плюс 21 градус и выше — прекращение миграции, плюс 24 градуса и выше — гибель.

На приведённой карте у южной части Сахалина, по западному побережью и по восточному, включая залив Терпения, акватории выделены лимонно-жёлтым цветом, здесь температура поверхности воды колеблется в пределах плюс 18 — 20 градусов. Такая же картина на юге Курильской гряды. Северные Курилы омывают воды, прогретые до плюс 5 — 9 градусов, здесь и рыбалка ведётся гораздо интенсивнее.

Для сопоставления: вдоль восточного побережья полуострова Камчатка прибрежные воды прогреты неравномерно, в среднем в пределах 9—17 градусов. По западному побережью картина гораздо ровнее, температура поверхности воды в пределах 9 — 13 градусов. Может быть, этим и объясняется динамика промысла, ведь у Камчатки среда для нерестового хода лососей куда более благоприятная.

Ведомственная наука изучает и многие другие параметры, интересно будет ознакомиться с итоговыми данными по красной путине нынешнего года. Наверняка появятся ответы на многие вопросы.

Между тем людей, не слишком посвящённых в научные премудрости, гораздо больше интересует вопрос о доступности красной рыбы на прилавках. В регионе уже не первый год реализуется программа «Доступная рыба».

В нынешнем году о начале реализации свежей горбуши было объявлено в начале августа. На старте свежую горбушу предложили по цене 150 рублей за килограмм, что почти в два раза ниже рыночной. Региональное министерство по рыболовству и администрация областной столицы намерены открыть до 35 торговых точек. Только одна из них, расположенная у супермаркета «Реми», планирует продать около двух тонн горбуши.

Проект «Доступная рыба» реализуется с минимальной торговой наценкой в 15% и призван обеспечить жителей области качественной красной рыбой по социально выгодной стоимости.

Пётр НИКОЛАЕВ.