Лососевая путина на Дальнем Востоке, похоже, оправдывает надежды рыбаков

Ситуация меняется ежедневно. В одном регионе пиковый ход горбуши уже пошел на спад, в другом наоборот, до сих пор было относительное затишье, а теперь кривая на графике стремительно рванула вверх.

Хабаровская аномалия

Вот какая картина сложилась к последним числам июля. Аналитики сравнивают нынешние показатели с путиной такого же четного 2020 года. По данным Росрыболовства, в целом по Дальнему Востоку выловили 87 тыс. тонн лососей, это на 22,2 тыс. тонн больше уровня 2020 года (134 %). Особенно много ловят горбуши.

Львиная доля объема добычи тихоокеанских лососей приходится на Камчатку (80 % от общего улова) – 71 тыс. тонн. С лучшими показателями ведут добычу в Чукотском автономном округе, Хабаровском крае, Магаданской области. Что интересно, вылов хабаровчан составил 10 % от общего дальневосточного показателя, это вдвое больше, чем у сахалинцев. Таких высоких уловов в четные годы в Хабаровском крае наука не припомнит!

Точки роста на островах

В Сахалинской области добыто 2,518 тыс. тонн лососей. Приморский край и Чукотский автономный округ пока в отстающих – на их доли приходится лишь по одному проценту от общего вылова. За неделю заметно активизировался промысел на западном побережье Камчатки и на восточном побережье Сахалина. У сахалинских рыбодобытчиков уловы за последнюю пятидневку составили 1,7 тыс. тонн, что больше показателя двухлетней давности. Еще одна «точка роста»: набирает обороты промысел горбуши на южных Курилах, где за тот же период выловили 0,3 тыс. тонн, что соответствует среднемноголетней статистике.

Одни ловят рыбу, другие – браконьеров!

И на этом поприще есть весомые успехи. По информации Сахалино-Курильского территориального управления ФАР, с 18 июля проведено 128 контрольно-надзорных мероприятий, зарегистрировано 85 правонарушений, составлено 75 протоколов об административных правонарушениях. В общей сложности нарушители оштрафованы на 130 000 рублей.

Петр НИКОЛАЕВ.

P. S.

Наука и рыбопромысловые ведомства прогнозировали в нынешнем сезоне вылов 81,6 тыс. тонн горбуши, 32,9 тыс. тонн кеты, 1,44 тыс. тонн нерки и 442 тонны кижуча. До финиша еще далеко. Интересно, совпадет ли прогноз с итоговыми показателями.