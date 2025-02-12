Лов корюшки 12 февраля перетёк в операцию по спасению большого количества людей с оторвавшейся льдины

Местом действия стало морское побережье в Корсаковском районе от населённого пункта Мальково до устья реки Долинка.

Сценарий привычный, во всяком случае, для нас, жителей острова.

На солидной площади припая образовалась трещина, которая быстро расширилась до 10 метров. Огромная глыба стала делиться на более мелкие. Охваченные азартом ловли корюшки не сразу поняли, что отрезаны от суши и льдину понесёт в море. Кто оказался ближе к месту откола, стал перепрыгивать на другую сторону. Показательно, что многие стремились первым делом перебросить свой улов и снасти. Кто-то пытался перебраться через узкие щели на снегоходах. И не всегда удачно – у кого-то эти средства передвижения тонули. Иногда люди падали в воду. Трагедии не случилось потому, что их спасали находившиеся рядом рыбаки.

О происшествии быстро сообщили в экстренные службы, видео полетели в соцсети. На помощь рыболовам направились спасатели со своей спецтехникой, из областного центра вылетел вертолёт МЧС. Пилоты смогли приземлиться на льдине, выбрав прочный участок. Кадры, снятые спасателями и выложенные в соцсети, вызывают даже оторопь. Рыбакам говорят: поскорее садитесь в вертолёт, но они отказываются! Пережитый стресс уже забыт, и люди не хотят расставаться со своими снастями и снегоходами. А брать их с собой в вертолёт нельзя. Кто-то, дрейфуя на небольшом куске льда, напевает песню из мультика про мамонтёнка, уплывшего на льдине и надеющегося, что мама его услышит и спасёт…

Некоторые надеялись дождаться лодок. Привычка…

Неудивительно, что спасательная операция растянулась до утра 13 февраля. Как рассказали в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, оставшиеся на оторванных льдинах 15 рыбаков лодок не дождались.

По тревожному сигналу родственников спасатели снова выехали на берег.

Намеревались добраться до дрейфовавших рыболовов на судне на воздушной подушке «Хивус», но выходить в море стало опасно из-за усилившегося волнения. Волонтёры снарядили другую лодку, предназначенную для зимних условий, и под руководством спасателей отправились к рыбакам.

13 человек доставили на берег, и только двое оставались в море. Их унесло от берега достаточно далеко. Они дрейфовали в темноте вместе со своими снегоходами, не забыв сообщить о своём местонахождении и снимая видео. На обследование места их нахождения ночью вновь вылетал вертолёт. Людей пересадили в лодку, доставили на сушу, о чём спасённые известили в соцсетях.

На оторванной льдине было в общей сложности 139 человек. По сообщению Главного управления МЧС России по Сахалинской области, из них 44 человека вывезли по воздуху. Остальные предпочли оставаться в дрейфе, ждать лодок – лишь бы успеть ещё половить и не расставаться с уловом, снастями и средствами передвижения!

Что же с этим делать?

Григорий РОСТОВЦЕВ.