Ловкость рук. 36-летний невельчанин приобрел 20 тонн арматуры за …1 рубль

«Сделку» он решил провернуть от имени строительной компании, которая в самом деле могла быть потенциальным покупателем металлоконструкций. Создал электронный почтовый ящик, в наименовании которого использовал ее название. И от ее лица связался с фирмой, которая занималась продажей арматуры, для проведения сделки.

Зная, что деньги на счет организации поступают намного позже, чем их фактически перечислили, злоумышленник сообщил компании, что перевел 1 млн. рублей за товар. И в качестве подтверждения отправил фиктивную платежку, в которую к цифре 1 на компьютере при помощи графического редактора добавил дополнительные шесть нулей.

После чего нашел в Охе реального покупателя и договорился о доставке ему металла в этот северный город. Однако довести преступную схему до конца мужчине не удалось.

Когда представители компании обнаружили, что на счет их организации поступил всего 1 рубль вместо миллиона, они незамедлительно обратились в полицию. По пути до точки назначения машина с незаконно полученным грузом была остановлена правоохранителями, которые изъяли его и впоследствии вернули законному владельцу.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, расследование уголовного дела в отношении гражданина, обвиняемого в попытке мошенничества, завершено и будет рассмотрено в суде по существу.