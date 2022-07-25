Ловушка для авто. Рейсовый автобус и грузовик утонули в грязи на дороге регионального значения

Это произошло в воскресенье, 24 июля.

Автобус рейса 527 Южно-Сахалинск – Шахтерск ехал из областного центра к месту назначения и на участке дороги между селом Айнское и перевалом Озадачливым основательно завяз в яме.

Водитель высадил пассажиров, чтобы уменьшить массу, и попытаться вызволить транспорт из западни, но ничего не получилось. Вытащить шахтерский автобус из плена удалось с помощью другого пассажирского автотранспорта. Момент этот засняли путники и выложили в соцсети. На кадрах можно видеть, что проезжая часть сильно размыта.

Участок, на котором все произошло, стал несколькими днями ранее ловушкой для грузовика. Дорога была сухая, но, по свидетельству очевидцев, одну из ям засыпали глиной. В нее автомобиль с грузом и угодил.

Вот и подумаешь: случайны эти инциденты или же объединяет их одно – неудовлетворительное состояние дорожного полотна? В данном случае речь идет о дороге регионального значения.

Антон СМОЛЯКОВ.

Видео и фото из ТГ-канала «Углегорские вести».