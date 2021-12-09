Ловушки на тропинках

Как много непотребного скрывает земля в наших тихих двориках! Впечатление такое, что когда-то какие-то строители зарывали здесь стратегические запасы. Но как все тайное становится явным, так и они то там, то тут вылезают наружу.

Я почти каждый день хожу мимо детского сада № 27 «Зарничка» в 9-м микрорайоне и хорошо знаю, где из-под земли торчат прутья арматуры. Они на тропинке, возле ограждения с западной стороны. Торчат совсем небольшие и тем более опасные железные «подножки». Их не сразу заметишь, надо пару раз споткнуться и упасть, чтобы знать, где требуется ступать осторожно. А ходит здесь очень много народа, потому что это кратчайший путь от автобусной остановки к домам внутри микрорайона, и благоустроенных тротуаров тут нет. Есть только проезд, забитый автомобилями.

В пятницу, когда шел дождь со снегом, я «познакомилась» еще с одной железякой, выступающей из земли. На этот раз ловушка ожидала меня на тропинке у северного торца дома № 21 по ул. Емельянова, в принципе тоже почти в родном дворе. Если бы не лежал снег, я бы, наверное, ее увидела, но все было покрыто снежной кашей, и я поняла, совсем неожиданно, что падаю как подкошенная. Рухнула лицом в мокрый снег – хорошо, что была без очков. Почувствовала сотрясение всех органов, но меня спасло то, что подо мной была размокшая земля, а не бетон. До него оставалось сантиметров двадцать.

Хорошо, что дом был рядом и шел снег. Мне в мокрой и грязной одежде удалось добраться до своей квартиры практически незамеченной. Уже дома обнаружила, что от падения сломались очки в сумке. И снова заболело недавно вылеченное плечо. Кому предъявлять претензии?

Думаю, что дворники должны хорошо знать все ловушки, поджидающие пешеходов, и докладывать о них руководству управляющих компаний, а те принимать меры к их устранению.

Не каждое падение может кончиться безобидно – отряхнулся и пошел. Дети – те вообще могут покалечиться.

Нина ФЕДОРОВА, г. Южно-Сахалинск.