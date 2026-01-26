Лучшая парилка Курильска собирает любителей русской бани

В продолжение темы о состоянии муниципальных бань, которую освещает «Советский Сахалин», хочу рассказать об общественной бане в Курильске.

Может, кто-то не очень поверит, может, кто-то позавидует, но всё – правда.

В семье жительницы Курильска Тамары Алексеевны Сиротининой есть традиция: каждую пятницу ходить в баню. Уже лет 50 обязательно идёт сюда «очистить тело и душу» после окончания рабочей недели. С нею непременно дочь, потом – внучка. А сейчас и правнучка, собираясь в садик, спрашивает: «Сегодня же пятница? Идём в баню?». Конечно же, в их квартирах есть и ванные, и душевые, но вспомните, что говорили по этому поводу в фильме «Ирония судьбы…»: «Сам процесс мытья, который в бане выглядит, как торжественный обряд, в ванной – просто смывание грязи».

Именно как на торжественный обряд идут курильчане в городскую баню, а точнее, – в её парилку. Она здесь просто замечательная. Об этом все говорят: местные граждане и, бывает, приезжие, которые в своих городах привыкли к бане так, что и в командировках не могут обойтись без неё.

Курильчанка Елена Сергеевна Васильева после выхода на пенсию стала ходить сюда регулярно и, выезжая время от времени в Южно-Сахалинск, Хабаровск, всегда находит там «помывочные пункты». А на днях звонит из Сочи: «Ну сходила я здесь в муниципальную баню. Что сказать? Парилки лучше нашей, курильской, нет нигде!».

Когда-то помещение нагревалось дровами, потом – паром от соседней котельной, а вот уже больше 20 лет используется электрокотёл – милое, как оказалось, дело. Правда, как-то вышел из строя тэн, замену нашли аж в Южной Корее. Заодно про запас приобрели не только эту деталь, но и целый котёл. Есть гарантия, что «по техническим причинам» баня не перестанет функционировать.

Сухой пар – прекрасно. Любители погорячее подливают воду на каменку, повышая температуру так, что и без веника тело обжигает. А веники – они у всех разные: кто сам заготавливает берёзовые, дубовые или экзотические бамбуковые. Любители ароматов вплетают ветки мяты, мелиссы или специально завезённый с материка эвкалипт.

Баня, однако, это не только место, где можно помыться, это возможность приятного времяпрепровождения с такими же любителями попариться. Тут обосновались своеобразные сообщества со своим графиком «выхода в свет». Кому-то удобнее прийти в дневное время, кому-то – после работы. Однажды «в вечернюю смену» не пришла, как обычно, Петровна. Товарки заволновались, не случилось ли чего. Оказалось, что в 17 часов к ней должны прилететь гости, вот до их появления и успела помыться, сместив свой график.

Постоянные клиенты бани – старожилы Курильска. Но немало «примкнувших» к ним молодых любителей попариться. Бывало, что чуть ли не коллективами приходили учителя, врачи. Нередко приезжают офицеры из Горячих Ключей. И жители из села Рейдово – там-то общественной бани давно нет, но попасть в городскую не проблема: 14 км по хорошей дороге при регулярных рейсах автобуса.

Примечательно: у сына рейдовчанки есть отличная собственная банька, но «одной-то париться – что за интерес?». Вот и приезжает, чтобы пообщаться.

Отличный пар, чистенькие помещения, приветливая хозяйка (Мария Владимировна Дубинина трудится здесь около 15 лет), каждым по-своему приготовленный чаёк – что ещё надо для полного расслабления?

Нет, ну бывало, конечно, что и краны в помывочной вдруг выходили из строя, и потолки где-то так провисали, что страшновато становилось, и холод проникал сквозь рассыхающиеся окна в раздевалке. Но особой канители с ремонтом не было: всё налаживалось, устранялось, латалось, красилось.

В общем-то «не жадничают» руководители муниципального предприятия «Жилкомсервис» и депутаты районного собрания с администрацией городского округа – деньги на содержание бани выделяют исправно. А обходится она районной казне в 2 – 3 млн рублей в год, без дотации было бы совершенно невозможно обеспечивать работу этого, как говорят, «стратегического объекта». Устанавливать цены, хотя бы приближенные к себестоимости, означало бы закрытие предприятия, и при утверждении тарифов исходили из реального положения дел. Сейчас банные процедуры в течение двух часов обходятся взрослому курильчанину в 300, пенсионерам – в 200, а детям – в 100 рублей. В среднем баню посещают до 200 курильчан.