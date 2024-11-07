Лучшая родина в мире

Такое определение Сахалину и Курилам дала группа «Пари», созданная в педколледже Сахалинского госуниверситета в 2005 году. Её участники – ведущий солист Дмитрий Гаранин и вокалист Роман Гвоздев – учились мастерству в продюсерском центре столичного композитора, музыканта и вокалиста Сергея Харина и у певца Марка Тишмана, исполняли их треки. Так что определённый опыт у них был.

В 2008-м группа получила гран-при фестиваля «Студенческая весна», заняла третье место в аналогичном всероссийском конкурсе и вышла в полуфинал творческого соревнования «Пять звёзд» в Москве.

На талантливую молодёжь обратил внимание известный столичный композитор, поэт и продюсер Олег Попков – лауреат многих конкурсов «Песня года» и «Новые песни о главном», автор хитов для звёзд эстрады. Его удивил высокий исполнительский уровень островитян. И с его подачи песни группы «Пари» зазвучали в эфире региональных и московских радиостанций, участвовали в хит-парадах.

Помнится, в канун 2009 года Олег Попков приезжал в Южно-Сахалинск и участвовал в пресс-конференции, которая проходила в клубе «Дюк» «Мега Палас Отеля». Она посвящалась итогам уходящего года. По сути достигнутого, это был звёздный час группы «Пари», к которому оказался причастным и московский продюсер.

Тогда же верстались новые планы совместной работы «Пари» с кабаре-шоу «Painbow» из Таиланда. Записывались новые песни в жанре русской поп-музыки и клипы. Вышел альбом «Королева Ночь» и новая пластинка «Sunset».

В дальнейшем планы осуществились. Ребята дали свыше сотни концертов на Сахалине, Дальнем Востоке, в Сибири и Москве. Выступали на радио, а также с новым проектом отправились в Таиланд. По словам Дмитрия Гаранина, в Паттайе их принимали на ура.

Группа мечтала работать дружной командой долгие годы. И эти надежды сбылись. Основным у «Пари» стал стиль electropop, солисты нашли для себя характерную манеру исполнения. Да и в сценическом обаянии и профессионализме им не откажешь.

Как истинные сахалинцы Дмитрий Гаранин и Роман Гвоздев не могли в своём творчестве обойти вниманием островную тему. Они исполнили и записали песни «Сахалин – Москва», «Разноцветное море», а в 2015 году зазвучал ещё один трек – «Песня про лучшую родину в мире – Сахалин и Курилы». С этим музыкальным признанием в любви к родной земле мы сегодня и знакомим читателей газеты.

Людмила Степанец.