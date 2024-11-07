Лучшее место на земле. Общество «Знание» снимает фильм о развитии и достижениях Сахалина

Российское общество «Знание» приступило к съёмкам нового документального фильма из цикла «Россия: XXI век». В этот раз серия посвящена Сахалинской области, уникальному по своему географическому положению и стратегическому значению региону. «Знание» расскажет о том, как Сахалин развивается и чем гордится сегодня.

В новой документальной картине зрители познакомятся с достижениями региона, его природными богатствами и разными отраслями промышленности: энергетикой, транспортом, сельским хозяйством и туризмом. Съёмочная группа просветительской организации побывала на ведущих предприятиях и в организациях региона — это возможность увидеть, как они работают и какие передовые технологии используют. Например, съёмки проходили на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, в совхозе «Тепличный», на экспериментальном заводе по производству водорода и других предприятиях. Герои фильма рассказали, почему Сахалин для них лучшее место на земле.

– Мы стараемся ставить себе самые амбициозные цели и идти к ним. Это работа большой команды, которая каждый день вносит свой вклад в развитие родного региона. И я очень благодарен обществу «Знание», что фильм в первую очередь посвящён именно людям, потому что они самое главное и ценное, что у нас есть, — отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Основная идея фильма – рассказать о Сахалине в разрезе прошлого, настоящего и будущего. В документальной картине будет показано, с какими серьёзными проблемами пришлось справиться, какие позитивные изменения происходят в регионе сегодня и какие планы руководство ставит на завтра.

– Не будет преувеличением, если скажу, что Сахалинская область — настоящая жемчужина России. Это уникальный регион, который обладает богатой историей, традициями и, конечно, культурным разнообразием. Своим фильмом мы хотим подчеркнуть особое значение этого субъекта для страны, хотим дать возможность россиянам, прежде всего молодёжи, лучше узнать эту область, людей, которые здесь живут. Если нам удастся влюбить зрителя в Сахалинскую область, может быть, даже сподвигнуть на переезд сюда из других регионов, вдохновить на большие дела — это будет означать, что со своей задачей мы справились, — добавил генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль.

Съёмки просветительского видеоконтента — одно из важных и востребованных направлений работы общества «Знание». Помимо съёмочного процесса в Сахалинской области у просветительской организации большие творческие планы: совсем скоро начнётся работа над фильмом о легендарном российском режиссёре. Кроме того, раз в месяц в социальных сетях «Знания» выходят кинолекции о науке. В этих фильмах российские учёные вдохновляют зрителей рассказами о своих прорывных разработках в разных сферах: от радиационных технологий и искусственного интеллекта в химии до кадровой политики СССР и образа героя в истории России.

Эльмира МАКАРОВА.