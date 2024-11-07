Пятница, 8 ноября, 2024
ДомойНОВОСТИ
НОВОСТИ

Лучшее место на земле. Общество «Знание» снимает фильм о развитии и достижениях Сахалина

Выезд на натурные съёмки.

Российское общество «Знание» приступило к съёмкам нового документального фильма из цикла «Россия: XXI век». В этот раз серия посвящена Сахалинской области, уникальному по своему географическому положению и стратегическому значению региону. «Знание» расскажет о том, как Сахалин развивается и чем гордится сегодня.

В новой документальной картине зрители познакомятся с достижениями региона, его природными богатствами и разными отраслями промышленности: энергетикой, транспортом, сельским хозяйством и туризмом. Съёмочная группа просветительской организации побывала на ведущих предприятиях и в организациях региона — это возможность увидеть, как они работают и какие передовые технологии используют. Например, съёмки проходили на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, в совхозе «Тепличный», на экспериментальном заводе по производству водорода и других предприятиях. Герои фильма рассказали, почему Сахалин для них лучшее место на земле.

– Мы стараемся ставить себе самые амбициозные цели и идти к ним. Это работа большой команды, которая каждый день вносит свой вклад в развитие родного региона. И я очень благодарен обществу «Знание», что фильм в первую очередь посвящён именно людям, потому что они самое главное и ценное, что у нас есть, — отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Момент съёмки фильма.

Основная идея фильма – рассказать о Сахалине в разрезе прошлого, настоящего и будущего. В документальной картине будет показано, с какими серьёзными проблемами пришлось справиться, какие позитивные изменения происходят в регионе сегодня и какие планы руководство ставит на завтра.

– Не будет преувеличением, если скажу, что Сахалинская область — настоящая жемчужина России. Это уникальный регион, который обладает богатой историей, традициями и, конечно, культурным разнообразием. Своим фильмом мы хотим подчеркнуть особое значение этого субъекта для страны, хотим дать возможность россиянам, прежде всего молодёжи, лучше узнать эту область, людей, которые здесь живут. Если нам удастся влюбить зрителя в Сахалинскую область, может быть, даже сподвигнуть на переезд  сюда из других регионов, вдохновить на большие дела — это будет означать, что со своей задачей мы справились, — добавил генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль.

Съёмки просветительского видеоконтента — одно из важных и востребованных направлений работы общества «Знание». Помимо съёмочного процесса в Сахалинской области у просветительской организации большие творческие планы: совсем скоро начнётся работа над фильмом о легендарном российском режиссёре. Кроме того, раз в месяц в социальных сетях «Знания» выходят кинолекции о науке. В этих фильмах российские учёные вдохновляют зрителей рассказами о своих прорывных разработках в разных сферах: от радиационных технологий и искусственного интеллекта в химии до кадровой политики СССР и образа героя в истории России.

Эльмира МАКАРОВА.

Предыдущая статья
Следующая остановка – «Алые розы»
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ