Лучшие из лучших. Победителей конкурса «Сахалинский маяк» объявят в День народного единства

Имена обладателей первой премии губернатора станут известны 4 ноября. Чтобы не подвергать сахалинцев опасности заражения коронавирусом, было принято решение подвести итоги масштабного конкурса в режиме онлайн на официальном сайте сахалинскиймаяк.рф.

– Все вместе мы ждали 4 ноября, когда будут вручены заслуженные награды. К сожалению, пандемия внесла свои коррективы. Но грустить по этому поводу не будем. В День народного единства, как и планировали раньше, объявим имена победителей. Только сделаем это в онлайн-формате. А саму церемонию награждения обязательно проведем позже. Мы обязательно встретимся с главными героями конкурса в торжественной обстановке, отметим их заслуги, поднимем бокалы за здоровье и успех, – сказал Валерий Лимаренко.

Глава региона поблагодарил всех, кто принимал участие в конкурсе, помогал сделать его более насыщенным и ярким и голосовал за номинантов.

Как напомнила пресс-служба областного правительства, одно из самых заметных мероприятий в общественной жизни островного региона стартовало в июне. «Сахалинский маяк» объединил самых активных и талантливых сахалинцев и курильчан – учителей и предпринимателей, врачей и спортсменов, волонтеров и благотворителей, социальных работников и молодежных активистов. В проекте участвовали не только жители Сахалина и Курил, но и предприятия, общественные организации, государственные учреждения.

Всего в конкурсе 27 номинаций, 62 подноминации и специальный приз «Человек года». За полгода было подано 842 заявки. В итоге было определено 59 победителей и 119 лауреатов.

Премия губернатора «Сахалинский маяк» всесторонне охватывает разные сферы жизни: социальную защиту, молодежную политику, физкультуру и спорт, развитие институтов гражданского общества, здравоохранение, образование, культуру, экономику и предпринимательство, развитие местных инициатив. К примеру, в сфере медицины конкурс призван выявить доступную поликлинику и лучшую больницу, народного врача, фельдшера и медсестру, лучших серебряных волонтеров. В области образования назовут лучшие школу, детский сад, учреждения профессионального и дополнительного образования, а также народных учителя, воспитателя, преподавателя, педагога допобразования и психолога.

Победителей в каждой из номинаций определяли жители региона или экспертное жюри. В его состав вошли общественники, специалисты профильных министерств и предприятий области. Номинации курировали 15 профильных ведомств.

Премия «Сахалинский маяк» учреждена губернатором Валерием Лимаренко. Организатором конкурса выступает министерство государственного управления островного региона.

Ирина НОВИКОВА.