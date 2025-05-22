Лучшие картины – на краевую выставку

Вторая областная художественная выставка, посвящённая 20-летию Советского Сахалина, показала значительный рост наших молодых художников. Среди картин, представленных на выставку, 40 авторских. Композиции хорошо продуманы.
Особенно интересны работы художников тт. Кун («Рыбаки на лове» – тушь), Зайкова («Сахалинские пейзажи» – акварель), Крохина («Панфилов» – масло), Ларионова («Мыс Жонкиер» – масло), Чижова («Первые корабли у берегов Сахалина» – масло) и Ларионовой – вышитый гладью портрет товарища Сталина.
Лучшие картины поедут на краевую выставку.
Солдаты Победы
Уроженец посёлка Белое Тымовского района на Сахалине Николай Данилович Грищенко, старший сержант, коммунист, героически сражался в боях за освобождение Советской Белоруссии. В октябре 1943 г. Николаю Грищенко за выдающийся подвиг посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Трудовая доблесть
- В колхозах и совхозах начались полевые работы. На пахоте и бороновании земель максимально используются тракторы и живое тягло. Трактористка тов. Терентьева из Александровского совхоза на бороновании выполнила дневное задание 20 мая на 148 процентов. Тракторист-стахановец тов. Сазонов за день посадил 5,08 гектара картофеля – это более двух норм.
- За три дня, с 19 по 22 мая, рыбники области выловили более 5700 центнеров рыбы, из них 5000 центнеров добыли широкопадинцы.
- Коллектив партии углеразведки, где начальником тов. Шкроб, досрочно выполнил полугодовой план горных работ и по бурению. Лучшие – бригадиры старших буровых мастеров тт. Андрющенко и Каптелова, буровых мастеров тт. Обидейко, Сидорова и Ткаченко, проходчики тт. Суворов и Ахметгалеев.
- Коллективы Октябрьского, Макарьевского, Агневского и Мгачинского портпунктов изо дня в день перекрывают график грузоперевозок. Уже выполнили майские нормы по погрузке угля бригады тт. Харитонова и Сусликова. Отлично трудятся грузчицы этих бригад тт. Степанова и Аркайкина.