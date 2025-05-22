Лучшие картины – на краевую выставку

Вторая областная художественная выставка, посвящённая 20-летию Советского Сахалина, показала значительный рост наших молодых художников. Среди картин, представленных на выставку, 40 авторских. Композиции хорошо продуманы.

Особенно интересны работы художников тт. Кун («Рыбаки на лове» – тушь), Зайкова («Сахалинские пейзажи» – акварель), Крохина («Панфилов» – масло), Ларионова («Мыс Жонкиер» – масло), Чижова («Первые корабли у берегов Сахалина» – масло) и Ларионовой – вышитый гладью портрет товарища Сталина.

Лучшие картины поедут на краевую выставку.

Солдаты Победы

Уроженец посёлка Белое Тымовского района на Сахалине Николай Данилович Грищенко, старший сержант, коммунист, героически сражался в боях за освобождение Советской Белоруссии. В октябре 1943 г. Николаю Грищенко за выдающийся подвиг посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Трудовая доблесть