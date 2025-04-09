Лучшие практики цифровизации. Обсудили на Сахалине российские чиновники 

Региональный день II Всероссийского форума «Малая Родина – сила России» прошёл в Южно-Сахалинске. Прибывшие из 82 субъектов страны 150 представителей муниципалитетов изучили сахалинский опыт по цифровизации системы управления и оказанию услуг жителям. Лучшие практики в сферах медицины, соцзащиты, ЖКХ они будут внедрять в своих регионах.

Участников масштабного мероприятия в видеообращении поприветствовал Президент России Владимир Путин. Он отметил, что именно к муниципальным властям в первую очередь обращаются люди со своими вопросами.

Приветственный адрес участникам форума направил также заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Открывая пленарное заседание форума, губернатор Валерий Лимаренко отметил обострённое чувство справедливости сахалинцев и подчеркнул, что в центре системы управления островным регионом находится человек.

– Каждый сотрудник органов власти в своей работе опирается на три принципа. Во-первых, нацеленность на результат. Если взял задачу, то держится за неё железно. Во-вторых, чтобы получить результат, нужно умение разбираться в деталях. Третий принцип – самый важный: нужно любить и уважать людей. Мы стараемся всегда принимать решения в пользу человека. С тем, кто не работает ради людей, нам не по пути, – заявил губернатор.

Все важные процессы в Сахалинской области стандартизированы. Есть стандарты по содержанию дворов в зимний и летний период, ремонту дорог, оказанию медицинской помощи, строительству жилья и других объектов капитального строительства.

На постоянном контроле находится более 800 показателей деятельности региона. По многим из них губернатор лично получает отчёт в формате плана/факта каждый день.

– Я не говорю, что это позволяет полностью исключить ошибки в работе. Но ошибки становятся виднее, и мы можем оперативно управлять рисками, – рассказал он. – К примеру, сегодня я изучил загруженность объектов спорта. И мы сразу приняли решение отдать дополнительные часы серебряным волонтёрам. В систему управления регионом мы вовлекаем людей. У меня есть помощники – проводники здоровья. 700 человек заботятся обо всех пациентах с хроническими заболеваниями. Благодаря им я знаю каждый случай, когда человек не попал на приём к врачу или не получил льготные лекарства. У нас есть проект, который помогает людям в трудной жизненной ситуации. В прошлом году мы вывели из-за черты бедности 3 тысячи семей. Мы оказываем комплексную помощь – помогаем с профессиональным обучением, трудоустройством, оформлением пособий, устройством детей в детские сады и школы.

По словам губернатора, применение современных технологий, включая цифровизацию, позволило за последние три года улучшить экономические и экологические показатели. Буквально в конце года Южно-Сахалинск станет городом-курортом. Ускоряются инвестиционные процессы, что делает регион более привлекательным для бизнеса.

На Сахалине участники федерального форума посетили проектные офисы и изучили лучшие практики цифрового управления по направлениям: социальная защита, здравоохранение, образование, управление развитием территорий (строительство, транспорт, ЖКХ), цифровой муниципалитет.

– Те практики, которые реализуются в Южно-Сахалинске и во всей Сахалинской области, необходимо перенимать. На площадках мы обсуждаем проблемы и вырабатываем решения, которые способствуют внедрению цифрового управления в различные сферы. Тем самым способствуем улучшению качества жизни на местах и в стране в целом, – отметил заместитель начальника управления по внутренней политике администрации Президента России Евгений Грачёв.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, с начала года региональные дни прошли уже в 13 субъектах России.

Ирина Новикова.