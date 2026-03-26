Лучшие свадебные даты 2026 года

Весна – время пробуждения природы, первых тёплых лучей и, конечно, любви. В редакции «Советского Сахалина» тоже царит романтическое настроение, ведь мы задумались: а какая дата для свадьбы в этом году самая красивая? Мнения разделились, но всё же большинство сошлось на том, что идеал – это 26.06.2026. Дата выглядит гармонично, звучит мелодично и запоминается навсегда. Но чтобы не быть голословными, мы решили обратиться в областное агентство ЗАГС.

И вот что выяснилось: наша догадка подтвердилась! Действительно, 26 июня 2026 года стало настоящим магнитом для островных влюблённых. В загсе Южно-Сахалинска места на эту дату были забронированы ещё полгода, а то и год назад.

Конечно, эта дата – не единственная прекрасная возможность поставить подпись в свидетельстве о браке. В календаре 2026 года есть ещё несколько красивых и запоминающихся дней для создания семьи:

04.04.2026,

06.06.2026,

20.06.2026,

08.08.2026,

26.09.2026,

10.10.2026,

26.11.2026,

12.12.2026,

26.12.2026.

Все они выпадают на четверг, пятницу или субботу – дни, когда в загсах проходят только торжественные церемонии с маршем Мендельсона. Так что переживать не стоит: музыка любви в этот день будет звучать обязательно.

Правда, есть одно маленькое «но». В Южно-Сахалинске места на эти даты тоже уже заняты любящими сердцами. Но если очень хочется именно эти цифры, всегда можно найти свободное окошко в районах острова. Сотрудники загса отмечают: на юге Сахалина мест может не быть, а вот в центральной и северной частях ещё можно успеть забронировать время.

И разве это не повод устроить в такой значимый день небольшое романтическое путешествие по родному острову, плавно переходящее в медовый месяц? Звучит интересно.

В среднем в день загс может принять до 14 пар. Девушки в белоснежных платьях, юноши в строгих костюмах – это вечная классика, где меняются лишь фасоны, а суть остаётся прежней.

Кстати, загсы Сахалина работают круглый год без простоев. Зимой чуть меньше влюблённых регистрируют свои отношения, а лето – самый жаркий сезон для свадеб. И это не удивительно: какой невесте не хочется ловить солнечные лучи, а не прятать свадебное платье под верхней одеждой?

Но давайте признаемся честно: главное – не цифры в паспорте, а тепло в сердцах. Если не удалось поймать «красивую» дату – не беда. Ведь день, когда соединяются судьбы, автоматически становится самым прекрасным числом в личном календаре.

Анастасия КАРАМУШКИНА.