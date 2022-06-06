В год 75-летия Сахалинской области в ее нынешних границах и 140-летия областного центра по инициативе южно-сахалинской центральной городской библиотеки имени О. П. Кузнецова эта премия заменила прежнюю – «Книга года».
Тексты всех конкурсных литературных работ островитян обсуждались на заседании комиссии во главе с руководителем региональной писательской организации Николаем Тарасовым. В результате в номинации «Современная художественная литература» победителем стала Виктория Цой (роман «Когда я буду морем»).
В номинации «Сахалинское краеведение» лучшим признано научное исследование Марины Гридяевой «Походная» фотография: фотографическое наследие участников научных экспедиций на Сахалин и Курильские острова».
Вадим Горбунов победил в номинации «Литературная критика». Он написал рецензию на монографию Виктора Щеглова «Опыт сахалинских переселений (1853 – 2002 гг.)».
Наградой для отличившихся будет выход в свет их книг, выпущенных библиотечным издательством «Островная библиотека» к осени текущего года. Тогда же пройдут презентации, встречи с авторами и дарение книг с автографами.
Вера Борисова, главный библиотекарь южно-сахалинской центральной городской библиотеки им. О. П. Кузнецова.