В год 75-летия Сахалинской области в ее нынешних границах и 140-летия областного центра по инициативе южно-сахалинской центральной городской биб­лио­теки имени О. П. Кузнецова эта премия заменила прежнюю – «Книга года».

Тексты всех конкурсных литературных работ островитян обсуждались на заседании комиссии во главе с руководителем региональной писательской организации Николаем Тарасовым. В результате в номинации «Современная художественная литература» победителем стала Виктория Цой (роман «Когда я буду морем»).

В номинации «Сахалинское краеведение» лучшим признано научное исследование Марины Гридяевой «Походная» фотография: фотографическое наследие участников научных экспедиций на Сахалин и Курильские острова».

Вадим Горбунов победил в номинации «Литературная критика». Он написал рецензию на монографию Виктора Щеглова «Опыт сахалинских переселений (1853 – 2002 гг.)».

Наградой для отличившихся будет выход в свет их книг, выпущенных библио­течным издательством «Островная библиотека» к осени текущего года. Тогда же пройдут презентации, встречи с авторами и дарение книг с автографами.

Вера Борисова, главный библиотекарь юж­но-сахалинской центральной городской библиотеки им. О. П. Кузнецова.