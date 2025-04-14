Лучшим преподавателем детской школы искусств области стала Холмчанка Ирина Фешина

Холмчанка Ирина Фешина стала обладательницей главного приза областного конкурса профессионального мастерства.

Жюри назвало её «Лучшим преподавателем детской школы искусств» и лауреатом в номинации «Лучший урок». Педагогический стаж Ирины – 13 лет. Ведёт занятия по рисунку, станковой живописи, композиции.

Во всех пяти номинациях творческого соревнования участвовали девять художников, музыкантов-теоретиков, вокалистов, пианистов, методистов школ искусств области. Победителями стали: преподаватель филиала ДШИ Поронайска в пгт Вахрушев Лилия Луцук («Мой лучший ученик»), Яна Морозова из Южно-Сахалинской ДХШ («Мой лучший сайт»). За лучшую методическую работу званием лауреата отмечена завуч Охинской ДШИ Наталья Заводчикова, а «За лучший дебют» – пианистка из с. Крабозаводское Юлия Островская. Приз зрительского жюри вручён преподавателю вокала из Смирных Николаю Погорелову.

Людмила Николаева.