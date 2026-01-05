Сборы нового фильма «Буратино» за первые дни проката превысили 1 млрд рублей

Сказочный фильм режиссера Игоря Волошина «Буратино» вышел на экраны российских кинотеатров 1 января 2026 года. И его уже посмотрели свыше 1,8 млн зрителей. За за четыре дня проката «Буратино» собрал более одного миллиарда рублей.

Создатели картины заявили, что это не пересъемка советского телефильма 1975 года, а новая версия истории по мотивам «Пиноккио» Карло Коллоди и «Золотого ключика, или Приключений Буратино» Алексея Толстого.

Режиссер Игорь Волошин ранее объяснял, что сценарий соединяет два литературных источника и предлагает современное прочтение знакомой сказки. По его словам, авторы старались сохранить дух классического произведения, но при этом сделать фильм понятным и интересным нынешней аудитории, в том числе детям.

Главную роль Буратино сыграла при помощи компьютерной технологии «захвата движения» юная актриса Виталия Корниенко. Папу Карло сыграл Александр Яценко, Мальвину — Анастасия Талызина, Артемона — Марк Эйдельштейн, Пьеро — Степан Белозеров, Арлекина — Рузиль Минекаев. Карабаса Барабаса в фильме играет один из продюсеров проекта Федор Бондарчук, Дуремара — Лев Зулькарнаев. Лису Алису и кота Базилио исполнили Виктория Исакова и Александр Петров, черепаху Тортиллу — народная артистка РСФСР Светлана Немоляева.

Музыку к картине написал народный артист России Алексей Рыбников, автор оригинального саундтрека к фильму 1975 года.

Финальную музыкальную сцену снимали два дня. В эпизоде задействовали более 200 человек, включая 35 профессиональных танцоров. Хореографию поставил известный постановщик Владимир Варнава.