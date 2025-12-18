Любимица сахалинских рыбных гурманов — навага — уже на прилавках

Сковородочная ворошёнка прилетела из Охи

Классическая «ворошёнка» призывно сгрудилась на прилавках. Рядом – узнаваемые большие белые мешки с рыбой. Судя по внешнему виду, рыбка свежая, только что из моря – светлые брюшки у такой наваги с чуть заметным желтоватым оттенком.

Наважка добротно проморожена, нет признаков повторной заморозки. Размер средний, как говорят в народе, «сковородочный»! Покупатели не проходят мимо, живо интересуются происхождением рыбы и ценой:

— Откуда рыба?

— Из Охинского района, индивидуальный предприниматель добывает.

— Видимо транспортное плечо большое, везти далеко, отсюда и цена…

Ценники многих отпугивают: 300 рублей за килограмм. Покупатель пробегает глазами соседние ценники на другую продукцию: корюшка-зубатка — 750 рэ, малоротка — 650. Хороша камбала, крупная, свежая – но по 250 рублей.

Кусаются цены. Многие решают подождать, когда начнется большая наважья путина в январе, на активный промысел в море выйдут суда в заливе Терпения – вот тогда-то обычно и наблюдается вал наваги в Южном, тогда и цены основательно снизятся, и покупатели «оторвутся».

«Дружба» отправляется на разведку

Кстати, а все ли готово к промыслу? Вот что рассказал председатель правления рыболовецкого колхоза «Дружба», одного из основных поставщиков наваги для рынков Сахалина и всего Дальнего Востока, Дмитрий Носиков:

— На севере острова традиционно рыбаки раньше приступают к вылову наваги, применяется пассивный лов с помощью вентерей. «Дружба» ловит эту рыбу с выходом в море малых рыболовных судов (МРС). Традиционно на наважьей путине задействует 3 пары судов этого типа, так сделаем и в нынешнем сезоне. 20 декабря планируем провести разведку – пара мэрээсок отправится на промысел, чтобы уточнить местоположение рыбных скоплений, а заодно и ознакомиться с ледовой обстановкой. Бывает, что по закону подлости как раз в нужном месте морское течение и ветер натягивают поля крошеного льда. Приходится с этим бороться, разгонять лед… Флот к промыслу готов, люди тоже, на территории «Дружбы» продолжается заливка нескольких ледовых площадок для промораживания уловов. В прошлом году «Дружба» добыла 2200 тонн наваги, в этом году, лишь бы погода не подвела, ориентируемся на 2500 – 2700 тонн.

О ценах пока говорить рановато, но одно можно сказать точно: по проекту «Доступная рыба», в котором мы активно участвуем, обычно цена ниже 100 рублей за килограмм, то же касается фирменных торговых точек «Дружбы». В разгар сезона к нам приезжают за навагой коммерсанты практически из всех районов области, особенно тех, где нет возможности добывать навагу.

Помимо Сахалина рыба из Поронайска отправляется на материк, вплоть до Новосибирска. Можно сказать, что весь Дальний Восток кушает нашу наважку. Кроме «Дружбы» в активном промысле в заливе Терпения участвуют и другие предприятия: компания «Рыбак», Поронайский зверосовхоз, предприятие «Краб». В среднем общий вылов рыбы в заливе – примерно 5,5 тыс. тонн наваги. Основная часть отправляется в дальневосточные регионы. «Дружба» в прошлом году по проекту «Доступная рыба» реализовала лишь около 30 тонн, можно сравнить цифры.

Когда уже первая поронайская навага появится на прилавках Южно-Сахалинска? Посмотрим, что покажет разведка, но в любом случае это произойдёт сразу после Нового года, ориентировочно 3 января. Появится возможность продегустировать рыбу из разных районов. Например, некоторые нахваливают навагу из Трамбауса Александровск-Сахалинского района, другие – из Охинского района. Могу сказать одно: поронайцы однозначно голосуют за поронайскую навагу!

Что говорит наука?

По официальным материалам общего допустимого улова (ОДУ) в районе добычи (вылова) водных биоресурсов на 2026 год, имеющимся в открытом доступе, в заливе Терпения и у юго-восточного побережья Сахалина промысловый запас наваги прогнозируется в 27,3 тыс. т., общий допустимый улов составит 7,6 тыс. Учитывая, что часть популяции будет изъята рыболовами-любителями во время подледного лова, поэтому итоговое значение ОДУ составит 7,3 тыс. т.

ОДУ наваги на северо-востоке Сахалина прогнозируется в 0,5 тыс. т.

В целом в Восточно-Сахалинской подзоне рекомендуется ОДУ в размере 7,8 тыс. т.

Плюс к этому, в Южно-Курильской зоне прогнозируется общий допустимый улов наваги в 2,0 тыс. т.

Состояние наважьей популяции у науки особых опасений не вызывает, так что теперь дело за рыбаками.

В прошлую путину добычей наваги в островном регионе занимались 64 рыбодобывающих предприятия, а также коренные малочисленные народы Севера.

Вкусняшки из наважки

Сахалинские народные кулинары в один голос утверждают, что свежее мясо этой замечательной рыбы из семейства тресковых само по себе вообще не пахнет рыбой, а по вкусу скорее напоминает моллюсков или креветок. Характерный рыбный запах – от кожи, вот от нее-то и нужно освободить наважье филе. Впрочем, многим нравится и обалденный вкус рыбы, зажаренной вместе со шкуркой!

В разное время «Советский Сахалин» публиковал различные эксклюзивные рецепты нашего постоянного консультанта Виталия Никитина. Попробуйте приготовить «Ёжики наважьи по-сахалински».

Для приготовления этого блюда потребуется: примерно 5 кг наваги, репчатый лук – 2 средних луковицы, 1 зубчик чеснока, 0,5 кг риса, 1 яйцо, растительное масло для жарки, а также соль, перец, укроп по вкусу.

Для приготовления подливки: 0,5 кг грибов, 2 столовые ложки качественной томатной пасты, 0,5 л воды, соль и сахар.

Рыбу чистим, удаляя голову, плавники и внутренности, после чего снимаем кожицу и срезаем филе со спинной части тушки. Должно получиться примерно 0,5 кг чистого филе. Лучше брать крупную промороженную навагу – ее легче и быстрее чистить. Пропускаем филе через мясорубку, в полученный фарш добавляем измельченный репчатый лук, чеснок и соль с перцем, хорошо перемешиваем.

Рис отвариваем до полуготовности. Можно и не варить его, а оставить на ночь в кастрюле с водой для набухания. Добавляем яйцо и немного укропа для запаха, перемешиваем, а затем в эту же емкость выкладываем наважий фарш и тщательно смешиваем всю массу. Из неё формируем шарики средних размеров и обжариваем их на сковородке на небольшом количестве растительного масла. Ёжики должны получиться поджаристыми, коричневатыми.

Для приготовления подливки томатную пасту разбавляем водой, добавляем по половине столовой ложки соли (лучше крупного помола) и сахара. Нагреваем смесь до кипения. Можно добавить в неё столовую ложку поджаренной муки для загущения жидкости и обогащения вкуса.

Отдельно обжариваем грибы на растительном масле, лучше оливковом. В сезон можно использовать собранные своими руками белые, шампиньоны, лисички, а зимой – те, что есть в продаже. Затем грибы помещаем в глубокую сковородку с подливкой, следом отправляем ёжиков. Жидкость должна покрывать их целиком, при необходимости добавить воды. Всё это должно потомиться на небольшом огне 5 минут. К столу блюдо подают горячим.

Закуска-пятиминутка

Рыба из первых уловов часто бывает с икрой, которая сама по себе — замечательный продукт. Наважьи ястыки можно просто пожарить, предварительно обваляв в муке, а можно приготовить замечательную закуску — икру-пятиминутку. Желательно использовать икру промороженной наваги.

Рыбу потрошим обычным способом, извлекаем икру в ястыках. В небольшой миске наскоро готовим тузлук — рассол из кипятка и соли. Можно подсолить воду по вкусу и добавить еще одну столовую ложку «сверху», этого достаточно. Подготовленные ястыки погружаем в горячий тузлук на 5 – 7 минут.

Вода к этому моменту уже остынет, можно пальцами раздавливать эти ястыки, чтобы икра оставалась в тузлуке. Кожицу аккуратно выбираем и удаляем. Дальше сливаем жидкость через марлю или через сито.

Икру выкладываем в небольшую посудинку, слегка сдабриваем растительным маслом, лучше ароматным нерафинированным, и добавляем мелконарезанного репчатого лука. Подавать к столу с черным душистым хлебом и намазанным на него сливочным маслом. Приятного аппетита!

Владимир СЛАВИН.

