«Любить тебя не трудно…»

В 2018 году южносахалинка Светлана Цокур написала авторскую композицию о родной островной столице – «Наш Южный».

– В истории возникновения этой песни нет чего-то необыкновен­ного, – сообщила она. – Мне давно хотелось признаться в любви к родному городу, простыми словами сказать о своих чувствах к Южно-Сахалинску и вкратце поведать о нем. Что и было сделано. Музыкальный руководитель Сахалинского базового медицинского колледжа Юрий Мусаленко стал создателем аранжировки. А это всегда соавтор, именно он творит звуковой образ песни, задавая стиль и жанр, добавляя штрих-акцент в мелодию. В итоге получился еще один подарок ко Дню города, пополнивший коллекцию песен о нашем «уютном, вечно юном» Южном.

Юрий Мусаленко не совсем согласен с тем, что он соавтор: «Песня одна, а аранжировок может быть много. Светлана – автор текста и музыки».

Вот как запомнились ему события четырехлетней давности:

– В начале августа ко мне пришла Светлана со своим вокальным коллективом, в котором она на тот момент занималась творческой деятельностью. Поделилась тем, что сочинила песню. Наиграла, напела и попросила сделать аранжировку. Она хотела, чтобы песня звучала в более современном стиле и при этом не теряла мелодичность.

Светлана – социальный работник, трудится в городском отделе социального обслуживания на дому. А еще она талантливый человек с музыкальным образованием. Не первый день ее знаю и, естественно, доверяю ее вкусу. Единственное, что я предложил – подправить в припеве строчку «у морских границ», спеть ее на октаву выше, чтобы звучание стало ярче, интереснее. На этом мое «соавторство» заканчивается. Дальше сделал аранжировку, и мы записали вокал.

Где-то в середине августа в городском парке проходил ежегодный благотворительный концерт «Улыбнемся солнечному дню». Мы решили спеть новое произведение и узнать, как его воспримут люди. Так состоялась премьера песни «Наш Южный» в исполнении Светланы. Ну, и я вместе с ней попел в припеве. Кадры этого выступления вошли в видеоряд песни. Да, людям она действительно понравилась.

После этого, как рассказал Юрий, своими любительскими силами музыканты сделали ролик, поснимав знакомые уголки Южного. А в День города Светлана со своим вокальным коллективом подарила любимому Южно-Сахалинску и его жителям авторскую композицию. Сегодня представляем ее нашим читателям.

Людмила Степанец.

В этом году Сахалинская область отмечает юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы рассказываем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Послушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Одноклассниках, в WhatsApp, в Telegram, в VK. К концу года будет объявлено народное голосование.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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