«Любить тебя не трудно…»

В 2018 году южносахалинка Светлана Цокур написала авторскую композицию о родной островной столице – «Наш Южный».
– В истории возникновения этой песни нет чего-то необыкновенного, – сообщила она. – Мне давно хотелось признаться в любви к родному городу, простыми словами сказать о своих чувствах к Южно-Сахалинску и вкратце поведать о нем. Что и было сделано. Музыкальный руководитель Сахалинского базового медицинского колледжа Юрий Мусаленко стал создателем аранжировки. А это всегда соавтор, именно он творит звуковой образ песни, задавая стиль и жанр, добавляя штрих-акцент в мелодию. В итоге получился еще один подарок ко Дню города, пополнивший коллекцию песен о нашем «уютном, вечно юном» Южном.
Юрий Мусаленко не совсем согласен с тем, что он соавтор: «Песня одна, а аранжировок может быть много. Светлана – автор текста и музыки».
Вот как запомнились ему события четырехлетней давности:
– В начале августа ко мне пришла Светлана со своим вокальным коллективом, в котором она на тот момент занималась творческой деятельностью. Поделилась тем, что сочинила песню. Наиграла, напела и попросила сделать аранжировку. Она хотела, чтобы песня звучала в более современном стиле и при этом не теряла мелодичность.
Светлана – социальный работник, трудится в городском отделе социального обслуживания на дому. А еще она талантливый человек с музыкальным образованием. Не первый день ее знаю и, естественно, доверяю ее вкусу. Единственное, что я предложил – подправить в припеве строчку «у морских границ», спеть ее на октаву выше, чтобы звучание стало ярче, интереснее. На этом мое «соавторство» заканчивается. Дальше сделал аранжировку, и мы записали вокал.
Где-то в середине августа в городском парке проходил ежегодный благотворительный концерт «Улыбнемся солнечному дню». Мы решили спеть новое произведение и узнать, как его воспримут люди. Так состоялась премьера песни «Наш Южный» в исполнении Светланы. Ну, и я вместе с ней попел в припеве. Кадры этого выступления вошли в видеоряд песни. Да, людям она действительно понравилась.
После этого, как рассказал Юрий, своими любительскими силами музыканты сделали ролик, поснимав знакомые уголки Южного. А в День города Светлана со своим вокальным коллективом подарила любимому Южно-Сахалинску и его жителям авторскую композицию. Сегодня представляем ее нашим читателям.
Людмила Степанец.
В этом году Сахалинская область отмечает юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы рассказываем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.
Послушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Одноклассниках, в WhatsApp, в Telegram, в VK. К концу года будет объявлено народное голосование.
Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.
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22 июля 2021 – В ритме «Сахалинского вальса»
29 июля 2021 – «Мой Сахалин – далёкая страна…»
5 августа 2021 – Душевный шансон
12 августа 2021 – Хит от ветра юности
19 августа 2021 – Признание в любви
26 августа 2021 – Суперстар Кунашира
2 сентября 2021 – Гавань его мечты
9 сентября – «Песня на слуху… Будет жить!»
16 сентября 2021 – Бирюзовый край Виктора Воронова
23 сентября 2021 – Каждый год по песне
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14 октября 2021 – Тезка острова Юрий
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2 ноября 2021 – «Город милый мой стал моей судьбой»
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9 декабря 2021 – Почти загадочная история
16 декабря 2021 – Ностальгия в ожидании теплого мая
23 декабря 2021 – Есть в острове нечто магическое
29 декабря 2021 – «Благословенный Сахалин»
13 января 2022 – Премьера песни – эксклюзив проекта
20 января 2022 – «Голубоглазый Сахалин»
28 января 2022 – Творческая удача
3 февраля 2022 – Еще одна премьера
10 февраля 2022 – Бард, поймавший золотую рыбку
17 февраля 2022 – Курильская нота Юрия Визбора
24 февраля 2022 – Возвращение на остров
3 марта 2022 – Всему свету по строчке…
10 марта 2022 – О Сахалине с любовью
17 марта 2022 – Наш Тихоокеанский флот
24 марта 2022 – «Ровно восемь часов назад»
31 марта 2022 – «Здесь я дома»
7 апреля 2022 – Под гитарные аккорды
14 апреля 2022 – Поющий поэт
21 апреля 2022 – «Это гавань моя»
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12 мая 2022 – Творчество под знаком любви
19 мая 2022 – Возвращение в город юности
27 мая 2022 – Обронила перышко жар-птица
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9 июня 2022 – Музыкальный союз земляков
17 июня 2022 – Ну как, Сахалин, дела?
24 июня 2022 – Хип-хоп о Сахалине
30 июня 2022 – Ее «Белая сирень»
8 июля 2022 – «Сахалинская любовь»
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