Любителей театра приглашают на премьеру спектакля «И никого не стало»

Спектакль «И никого не стало» по мотивам детективного романа Агаты Кристи «10 негритят» представят участники театральной студии «Счастливый случай» при областной универсальной научной библиотеке.

Постановка станет результатом творческого эксперимента, где каждый участник проявил себя не только как актёр, но и как режиссёр.

Идейным вдохновителем выступил учащийся южно-сахалинской школы № 8 Дмитрий Ёлкин. Под руководством опытных наставников он разработал сценарий и курировал процесс его реализации.

Актёры тоже школьники: Максим Апасов, Сергей Болотин, Михаил Григорашин и другие ребята.

Спектакль состоится 16 июля в 18 часов в зале им. А. П. Чехова (второй этаж СахОУНБ). Вход свободный. Возрастное ограничение 12+.

Дополнительная информация по телефону +7 (4242) 45-25-15, сообщает пресс-служба областной универсальной научной библиотеки.