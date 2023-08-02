Любители купаний в морском прибрежье рискуют попасть медузе в пасть

На выходных южносахалинец Владимир с семьей отдыхал в Холмском районе, у села Зырянское. Решил принять солнечную ванну, расположившись на мелководье у зарослей морской травы. Через некоторое время почувствовал укол и жжение под мышкой. Выяснилось, что именно в этом месте к телу «прилипла» небольшая медуза.

Ее прозрачный купол, украшенный сверху коричневатым крестом, был не больше грецкого ореха. Вскоре у Владимира на коже появилась сыпь, образовались красные волдыри, появились кашель, насморк. А через некоторое время стало трудно дышать, возникла ломота в суставах, стали плохо слушаться ноги.

Какой уж тут отдых! По дороге домой в аптеке купили антигистаминные лекарства – облегчения они не принесли. Дома ночью пришлось вызвать «скорую»: усилилась ломота в суставах, на месте укуса образовался отек. По словам приехавшего врача, мужчина подвергся нападению медузы-крестовика… Случай не единичный. После минувших выходных в Холмскую ЦРБ поступило пять обращений пациентов с подобными ожогами. Двое из них госпитализированы, трое лечились амбулаторно. В региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф поступило еще два обращения.

Обычно жертвы медузьих нападений обращаются за помощью в медицинские учреждения по месту отдыха – в районах, расположенных по западному побережью Сахалина. Медики «скорой» говорят, что самолечением в таких случаях лучше не заниматься, довериться специалистам. Врач оценит степень поражения, его площадь и глубину, и в соответствии с результатами назначит лечение.

Рекомендуется пить побольше жидкости, принять анальгетик и противоаллергенное средство. Контрастный душ поможет снять ломоту в теле. Людям, страдающим астмой, чтобы избежать осложнений, нужно показаться врачу.

По словам доктора биологических наук Вячеслава Лабая, медуза-крестовик является постоянным обитателем сахалинских прибрежных вод. Она не мигрирует, а кормится и размножается в зарослях водорослей в хорошо прогретых водах. Медуза – хищник. Ее оружие – шесть десятков щупалец со стрекательными клетками. Щупальца могут менять свою длину – вытягиваться и сокращаться. Ими она обхватывает свою жертву, как только она окажется в зоне поражения. Стрекательные клетки выделяют парализующие вещества, и затем добыча отправляется хищнику в рот. Обычно в ловушки медуз попадается всякая водяная мелочевка. В случае с человеком ужаливание — это скорее защитная реакция.

Выбирая место для купания, желательно держаться подальше от зарослей морских водорослей, любимом месте обитания таких медуз.

Медузы активизируются с потеплением воды в морском прибрежье.

Яд медуз не смертелен, но ожоги могут быть очень болезненны. В некоторых тропических странах местные жители, зная о таких его свойствах, предпочитают купаться в закрытых купальных костюмах, закрывающих руки и ноги. Кроме того, опытные купальщики, отправляясь на пляж, берут с собой слабый раствор уксусной кислоты. Ею промывают пораженное место, удаляя остатки слизи и стрекательных клеток. Это помогает облегчить последствия. Как только температура воды начнет снижаться, перестанут активничать и медузы-крестовики, такая у них биология. Судя по прогнозу на август, вода будет теплой, купальный сезон продолжается.

Григорий ГОРГОНОВ.