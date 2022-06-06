Любительница куриных сердечек

Из первых уст

– Представляешь, за каких-то полтора часа тридцать килограммов отборной камбалы наловил! – эмоционально рассказывает Васильич, мой старинный знакомый, рыболов-любитель с большим стажем.

– В прошлые выходные я пораньше, еще затемно собрал свои старые, проверенные снасти, заранее подготовленную наживку, прыгнул в машину и помчался в сторону Анивы.

На месте, в селе Рыбацком, что в паре километров от райцентра, возле устья Лютоги заплатил 1 тысячу рублей лодочнику, собиравшему группу таких же рыболовов. Ровно в семь утра отчалили от берега, быстро добрались до заветной «банки». Тут и порыбачили с удовольствием до полудня, затем лодка вернулась к берегу. Никто из нашей команды в 10 человек без улова не остался!

На что клюет?

По словам моего собеседника, отправляясь на такую рыбалку, желательно иметь с собой 3 – 5 видов наживки. Это могут быть мякоть ракушки-спизулы, нарезанные кусочками сельдь, красноперка, а также куриные сердечки. Мясо моллюсков предпочтительнее, но по ходу рыбалки у рыбы меняются предпочтения.

Для морской рыбалки нужны более мощные, надежные снасти, чем те, что применяются на внутренних водоемах. Основная леска – толщиной не меньше 0,5 – 0,6 миллиметра, а лучше использовать прочный плетеный шнур. Катушка должна быть основательная, массивная. Есть модели с электродвигателем для обратной намотки лески, они стоят в пределах 8 – 10 тысяч рублей.

Не забудьте про пинцет!

В окрестностях Рыбацкого, примерно в полмиле от берега, рыбалка проходила на глубинах до 5 – 6 метров. В других местах, например, в Долинском районе, у села Стародубское, рыбные места расположены на больших глубинах, до 20 – 30 метров. Поэтому лески на катушке всегда должно быть «с запасом».

При рыбалке с лодки нет необходимости делать дальние забросы, снасть просто опускают за борт, она достигает дна по отвесной траектории. Применяют тяжелые грузила, до 100 – 150 граммов весом. Многие для повышения эффективности не довольствуются одним крючком, используют так называемое «коромысло». Это небольшое и немудреное приспособление, напоминающее по форме и принципу действия настоящее коромысло, позволяет использовать несколько крючков, которые подвязывают к нему поводками. Крючки используют покрупнее, потому что камбала часто глубоко их проглатывает и приходится пово­зиться, чтобы достать. На такие случаи полезно иметь при себе пинцет.

Помимо камбалы нескольких видов – звездчатой, желтобрюхой, палтусовидной и других – попадаются другие обитатели моря. В Анивском заливе это могут быть крупные бычки, до 5 – 6 килограммов весом, или крабы. У Стародубского – минтай, рыба-собака, иногда треска.

Цена вопроса

В Аниве рыбалка обойдется дешевле, чем в Долинском районе, но ассортимент добычи во втором случае побогаче.

Вот примерная смета расходов от Васильича: 400 рублей у него ушло на бензин, 1 тысяча рублей – на оплату услуг лодочника, наживка была своя, но можно было купить ее на месте примерно за 300 рублей. Итого 1700 «рэ». В Стародубском при прочих равных условиях рыбалка обошлась бы в пределах 1800 – 2800 рублей.

Тем временем во внутренних водах…

Наш постоянный консультант Виталий Никитин сообщил, что эффективно ловить камбалу можно без выхода в море на лодке. Лагуны, участки морского побережья в устьях крупных рек, на озерах Тунайча, Птичье и Изменчивое – вот наиболее перспективные рыбные места.

Какая именно камбала будет попадаться на крючок, во многом зависит от типа морского дна. Если оно галечно-гравийное, ждите изобилия темной камбалы, если песчано-илистое – скорее всего встретится полосатая камбала. Особенно широко распространена звездчатая камбала, которую рыбаки ласково прозвали «звездочкой».

А вообще в морском прибрежье у берегов Сахалина насчитывается как минимум 12 видов камбалы.

Семен РЕЧКИН.

Фирменный кулинарный рецепт от Виталия Никитина

«Камбала по-советски с сахалинской изюминкой»

Свежая камбала особенно хороша в жареном виде. Но ведь и пожарить рыбу можно по-разному! В советские времена в столовых часто предлагали блюдо – камбала в томатном соусе с гарниром. В авторской интерпретации его приготовление выглядит так. Первым делом нужно подготовить рыбу – удалить голову, плавники, хорошо промыть. Затем, чтобы избавиться от костей, вдоль хребта срезают мякоть, получается филе. Его нарезают кусочками, каждый из которых обваливают в подсоленной муке, и слегка, до полуготовности, обжаривают на сковороде с добавлением небольшого количества растительного масла.

Рыбу на время извлекают со сковородки, обжаривают мелко нарезанные репчатый лук и морковь. Затем выкладывают кусочки рыбы, перчат, подсаливают и добавляют пару долек чеснока.

А под занавес заливают этот натюрморт томатным соком из расчета 1 литр сока на 1 килограмм рыбы. За не­имением томатного сока можно развести томатную пасту в пропорции: 1 стакан воды на 3 столовые ложки пасты. В последнем случае желательно раствор посолить и посахарить по вкусу. Рыба должна потомиться на малом огне минут пять, после чего блюдо готово. В качестве гарнира отлично подойдут макароны или отварная гречка. Приятного аппетита!