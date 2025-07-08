Любовь и верность на всю жизнь: История Натальи и Алексея Карамушкиных

И мне так хочется рассказать об одной семье… Обычной на первый взгляд, но такой особенной для меня.

Это мои бабушка с дедушкой – Наталья и Алексей Карамушкины. Всю жизнь прожили на Сахалине в селе Восток, вырастили двух сыновей, пятерых внучек. Дед всю жизнь проработал шофёром на Сахалинской ГРЭС. Бабушка была нянечкой, почтальоном, кладовщиком в спорткомплексе, а потом в электроцехе. Держали хозяйство: куры, утки, кролики. Деду в 4 утра на вахту. Бабушка раньше встанет, завтрак приготовит, любимого своего проводит и на дачу, хозяйство кормить перед своей работой. После и отдохнуть было некогда. Ухаживали за огородом, дома уют поддерживали.

Дедушка был депутатом Поронайского городского совета трёх созывов и членом ревизионной комиссии областного комитета компартии. Бабушка же в политику не лезла, но всегда была готова отстоят права свои и своих близких.

Казалось бы, что тут необычного? Но их история… Она заставляет по-особенному верить в судьбу.

Представьте: познакомились они ещё в пятом классе… Тогда ещё Наташа Десятова и Лёша Карамушкин учились в ново-тымовской школе-интернате. Были одноклассниками до восьмого класса. Дедушка рассказывал, как бабушка всегда их выручала. То с учёбой, то с хозяйственными делами. «Мы утюг ей принесём, а Наталья нам рубашки погладит», – с улыбкой вспоминает он.

Учились вместе, общались, дружили. Но и подумать не могли, что создадут семью.

После школы-интерната жизнь развела их по разным уголкам страны. Дедушка учился в Долинске, потом ушёл в армию. Три года служил на подводной лодке, вначале во Владивостоке, а потом на Камчатке. А бабушка… Она уехала с родителями на Украину. Училась там, работала… В это время они даже писем друг другу не писали.

И вот в 1972 году дедушка демобилизовался. Поехал в Адо-Тымово к родным, а по пути заехал к учительнице в Тымовское. А она ему и проговорилась: Наталья-то в Ясном живёт.

– Я туда приехал по форме. Увиделись. И всё, с тех пор не разлучались, – рассказывал дедушка. В ноябре 1972-го расписались, в декабре сыграли свадьбу.

И правда… Не разлучались. На моей памяти редко когда бабушка с дедушкой оставались надолго врозь. Разве что дед на охоту с ночёвкой уедет или бабушка в гости к сестре. А так, всегда вместе. Дом, дача, природа, танцы, спорт…

И всегда поддерживали друг друга. Где-то бабушка увидела, что платья из фантиков можно делать – так дед помогал собирать фантики. Дед начал плести корзины – так бабушка подключилась варить лозу. Много таких примеров можно вспомнить…

Конечно, не всё всегда было гладко. Но милые бранятся – только тешатся. Бывало, повздорят немного, сядем с бабушкой на кухне, она тихонечко поворчит на деда… А потом всё равно к нему пойдёт. Долго обижаться друг на друга просто не могли.

Немного не хватило до празднования их золотой свадьбы. Бабушку забрала болезнь. Но, как говорится, «в болезни и здравии». Дедушка до последнего был рядом. А бабушка, даже когда самой было плохо, думала о своём любимом.

И таких семей, надеюсь, много. Дружных, верных, где царят любовь и спокойствие и понимают друг друга без слов.

Анастасия КАРАМУШКИНА.