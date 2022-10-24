Любовь к двум колесам. Этой хрупкой южносахалинке иной раз завидуют сильные мужчины. Дарья Федорчук решается ездить на велосипеде зимой

Холод начинает пробирать, как только представишь – снег, холод, а ты передвигаешься на двух колесах… И никакой печки в салоне, как в авто, никаких двигателей внутреннего сгорания! Вся надежда – на свою мускульную силу.

Магия «пьяного велосипеда»

Бывает, некоторые автомобилисты и прохожие с участием ее спрашивают: не замерзла ли она, передвигаясь на велосипеде? Эти вопросы у девушки вызывают лишь улыбку.

– Вы бы видели их удивление, когда я отвечаю, что мне даже жарко, – рассказывает Даша. – Им трудно в это поверить. Хотя все объяснимо – я еду, кручу педали, на мне непромокаемый комбинезон. Это согревает лучше, чем простая, даже быстрая ходьба.

Вообще, жительница областного центра заядлая велосипедистка, начинала еще с детства, которое прошло в Холмске, а на круглогодичный режим передвижения перешла года три назад.

Это стало для нее чем-то вроде нового уровня в компьютерной игре. А на преды­дущие ступени она взошла, став студенткой в Хабаровске, где до 2010 года училась менеджменту туристического сервиса. Тогда открыла для себя скрытые ранее возможности двухколесного друга.

– Там, в городском парке, я освоила аттракцион, который называют «пьяный велосипед», – рассказывает Даша с улыбкой. – Он такое название получил потому, что на нем все происходит наоборот: руль крутишь влево, а велик едет вправо. У меня как-то сразу стало все получаться. А некоторые и двух метров проехать не могли по прямой. Потом я стала работать на аттракционе, показывала посетителям, как надо с таким велосипедом управляться. Бывало, ездила на нем по улицам.

Через некоторое время Дарья приобрела в городе на Амуре свой велосипед, стоил он по тем временам приличную сумму – 15 тысяч рублей. С ним приехала в Южно-Сахалинск, где стала работать. Стальной двухколесный друг был надежным помощником. А потом один знакомый попросил его на несколько дней. И больше свой велосипед девушка не увидела.

Водительские права у нее были, но своего автомобиля не было. Без двух колес и педалей жизнь становилась немного пресной.

– Мне пришла мысль переделать свой старый простенький велосипед под «пьяный велосипед», – вспоминает Даша. – Так сказать, для разнообразия. – Попросила папу. Технических сложностей особых не было. Один раз его у меня пытались украсть, но быстро поняли, что ничего не выйдет. Бросили.

Примерно в это время девушка нашла работу, где нужно было разъезжать по областному центру. Быстро вычислила, что велосипед (пусть даже и «пьяный») самый оптимальный вариант: пешком мало куда успеешь, автобуса ждать можно долго, на такси – большие траты. А здесь этих недостатков нет. На своей «лошадке» Даша возила даже свою дочку Веронику в детский сад.

Естественно, ее необычное средство передвижения привлекало внимание. Другие велосипедисты интересовались – откуда у девушки такое чудо и как она на нем ездит? Фотографировались на фоне такой экзотики.

Только муж (теперь уже бывший) был против активного увлечения «пьяным велосипедом»: зачем привлекать внимание, давай купим обычный, правильный велосипед.

Мифы и реальность зимней езды

Но в итоге пришли к консенсусу и купили новый велосипед, комбинезон, а для защиты от ветра в лицо и снега – маску.

Удобства были очевидны – всегда можно отвезти дочку в сад, и кроме того, на детское сиденье, когда оно не занято, хорошо помещается груз, те же продукты из магазина. О дорожных пробках вообще можно забыть.

Ну а как насчет гололеда? Он, на самом деле, здесь не страшен, объясняет Даша, это распространенное заблуждение. Велосипед ввиду особенностей своей конструкции не скользит, едет как обычно. Тут не нужно даже специальной резины для колес. Главное только, передвигаться на нем плавно, резко не тормозить и не делать резких поворотов. Девушка не раз могла в этом убедиться, когда ездила по подмороженному асфальту: люди скользили, а ее «лошадка» нет.

При этом при зимней езде нужно учитывать, что легче ездить по спрессованному снегу, чем по рыхлому. И что сцепление колеса со снегом отличается от сцепления с асфальтом. Поэтому на подъем по снегу забираться труднее.

Велодорожки ведут к эндуро

За эти три года ездить стало намного комфортнее, утверждает южносахалинка. В областной столице активно стала формироваться велосипедная инфраструктура. Заработал агрегатор «Велогород Онлайн», который помогает видеть – где велосипедисты ездят, с какой скоростью, какие оптимальные маршруты выбирают. Все это позволяет планировать развитие дорожек для двухколесного транспорта, вести обустройство велопарковок возле школ и общественных мест.

– Меня особенно радуют изменения на улице Комсомольской, где я живу, – говорит Даша. – Расположение велодорожек хорошо продумано. Могли бы мы об этом мечтать лет пять назад? Радует и то, что в сознании автомобилистов происходят изменения – они, пусть не все, но воспринимают нас как полноправных участников движения. Нередко приветствуют нас сигналами. Мы нормально разъезжаемся на велодорожках с теми, кто ездит на средствах индивидуальной мобильности – моноколесах, гироскутерах, электросамокатах и пр. Как ни странно, чаще всего конфликты порождают пожилые пешеходы: если они идут по дорожкам, где нарисован велосипед, то считают, что эти участки предназначены только для них, а мы должны потесниться. Идем им на уступки: зачем терять время и спорить?

Надо сказать, что ездой на велосипеде зимой увлечена не только Даша. Люди создают группы в соцсетях, часто договариваются о совместных поездках на выходных, дают рекомендации по ремонту стальных друзей и уходу за ними. Если у кого-то возникла проблема – придут на помощь. Ну а у Дарьи за это время подросла дочка Вероника – и, конечно же, видя пример мамы, освоила двухколесное средство передвижения.

Сама южносахалинка, став для многих примером, мечтает стать «на ты» с другим видом двухколесного транспорта – мотоциклом эндуро, который предназначен для быстрой езды по бездорожью. Небольшой опыт имеется – года два назад девушка вместе с другом (он-то и посвятил во все тонкости этого вида мотоспорта) проехали на мотоцикле по Сахалину и потом через Ванино в Красноярск. Это было еще то испытание: путешествие заняло 10 дней вместо расчетных пяти, погода прилично подкузьмила. Солнечно было только два дня, остальное время лил дождь.

Сейчас Дарья Федорчук занята поиском мотоцикла под свой небольшой рост. Оказалось, это не так просто. Но есть группа в соцсети, и на ее помощь можно рассчитывать.

Евгений АВЕРИН.

Фото автора и из личного архива Дарьи Федорчук.

Прямая речь

Василий ВИШНЕВСКИЙ, руководитель АНО «Центр развития городской среды» (Южно-Сахалинск):

– Наши наблюдения показывают, что число любителей двухколесных коней в областной столице множится, а это значит, что за велосипедами будущее. Я и сам езжу на велосипеде достаточно часто, в том числе и зимой. Мы видим свою задачу не в том, чтобы всех пересадить на двухколесный транспорт, а в том, чтобы создать условия, дать возможность жителям выбрать наиболее подходящий способ передвижения.

О развитии велосипедной инфраструктуры говорим давно. И сейчас видим, что эта идея стала встречать понимание. Люди на своем опыте или на опыте друзей убеждаются, что во многих случаях ездить на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности намного комфортнее и быстрее, чем на привычных авто. Даже зимой. Приходит осознание, что развитие соответствующей инфраструктуры – насущная необходимость.