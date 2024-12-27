Лютовей на сюрпризы горазд. Портрет сахалинского января

Старинное народное прозвище января – крыша зимы. Может быть, потому, что месяц считается самым холодным в зимней троице. Для Сахалина материковские приметы не всегда подходят: сказывается близость моря, здесь свои климатические особенности.

Бывают на острове потепления, но они недолговечны и могут быть связаны с прохождением циклонов. Стужу нагоняет огромный сибирский антициклон, а тепло – циклоны с юга. Чего ещё можно ожидать от наступающего января и будет ли его облик соответствовать привычному портрету месяца? Вот что «Советскому Сахалину» сообщили в региональном управлении гидрометеослужбы.

Вероятностный прогноз Росгидромета, в котором указываются данные на весь отопительный период с октября по март, серьёзных аномалий в Сахалинской области не показывает. Сахалин и Курильские острова отнесены к территориям, где в январе температурный режим будет в пределах нормы с возможными колебаниями в сторону тепла. Чего нельзя сказать про следующий месяц февраль, когда может быть холоднее обычного.

С какими погодными показателями подходит регион к Новому году? По осадкам северные районы превысили нормы – например, в Москальво Охинского района за декабрь насыпало 150% месячной нормы снега. В южных районах за неделю до Нового года снега было меньше нормы, в Южно-Сахалинске – 25% от неё. До конца месяца насыпет ещё, но вряд ли показатель превысит 40%.

В начале – середине декабря ещё продолжали свой разбег температурные качели, которые затем все-таки остановились. Так что к новогодним каникулам температура воздуха станет вполне соответствовать зимним условиям.

Что показывает многолетняя история наблюдений за погодой в областном центре? Самым тёплым выдался январь 1991 года, когда средняя месячная температура составила минус 6,3°. Самым морозным – январь 1954 года с показателем минус 17,6°. Январь уходящего года был максимально приближен к норме, его показатель – минус 11,1°.

Январь на второй ступени зимнего пьедестала по количеству осадков, его норма 56 мм, тогда как в декабре 71 мм, а в феврале 38 мм.

Рекорд по осадкам за всю историю наблюдений поставил январь 2024 года, когда выпало 117 мм. А до того пальму первенства десятилетиями удерживал первый месяц 1970-го, когда снега выпало 107 мм.

Рекордно бесснежным за историю наблюдений был и остаётся январь 1981 года – всего 6 мм.

Абсолютный минимум ночной температуры в Южно-Сахалинске пришёлся на 12 января 1961-го, показатель составил минус 36,2°. На втором месте рекорд 2013-го: минус 32° в ночь на 17 января.

В истории бывали и потепления. Абсолютный максимум зафиксирован 20 января 2020-го: плюс 4°. А самый холодный день за историю наблюдения – 11 января 1979-го. Тогда термометры показали минус 21,7°.

Основные очаги холода прописаны в долинах Тымовского и Ногликского районов. Здесь есть свой, до сих пор не побитый рекорд: в Ногликах в январе 1931-го мороз достигал минус 48°.

Для января характерны погодные сюрпризы, а то и сюрпризищи! Начало 2024 года многим сахалинцам запомнилось надолго. Мощный циклон подошёл к Сахалину 23 января. Четыре дня в круглосуточном режиме бушевала метель, был очень сильный снегопад, и всё это сопровождалось ветром с порывами до 30 метров в секунду. Основной удар стихии пришёлся на юг острова, включая областной центр. Здесь выпала месячная норма осадков, а в селе Новиково Корсаковского района — сразу три месячные нормы!

Семён РЕЧКИН.

К слову

В дохристианской Руси январь имел множество названий: сечень, трескун, просинец, лютовей, перезимье. Современное название первому месяцу года досталось от римлян, которые назвали его по имени двуликого бога Януса.

В январе 1-го числа традиционно празднуют наступление Нового года, 7-го – Рождество Христово, 19-го – Крещение Господне… Крещенские морозы обычно начинаются

14-го и длятся около недели. Многие сахалинцы и курильчане окунаются в проруби как раз в этот период. В начале 2024 года купели были организованы практически в каждом районе. В Южно-Сахалинске она традиционно располагалась в городском парке им. Ю. А. Гагарина с западной стороны озера Верхнее, у здания детской железной дороги. Погружения начались с 22.00 18 января и продолжились до полуночи 19 января.