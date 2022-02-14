Лыжи – в каждую школу. Этот проект для учащихся один на всю страну

– Главная цель проекта – поднять уровень здоровья сахалинских школьников и привить им базовые навыки лыжного спорта, чтобы вместе с родителями они проводили выходные на «Горном воздухе». Отдельно отмечу, что наш проект уникален. Больше такого в России нигде нет, – рассказала куратор проекта специалист департамента физической культуры и спорта Людмила Путилова.

Экипировка и инвентарь предоставляются бесплатно. Родителям надо только застраховать детей. В 2017 – 2018 учебном году в Южно-Сахалинске увеличилось количество школ-участниц – с пяти до пятнадцати. В 2022 году в проект по горнолыжной подготовке было вовлечено уже три тысячи школьников из 25 школ области – Южно-Сахалинска, Холмского, Невельского и Александровск-Сахалинского районов. Всего в проекте участвуют 8883 человека. Занятия по беговым лыжам теперь доступны и для учеников школ, у которых нет собственного стадиона.

В феврале 2020 года появилось новое направление проекта – «Группа здоровья».

– За 11 занятий на горе Парковой ребят ставят на лыжи и потом они участвуют в соревнованиях по параллельному слалому между школами. Участникам надо скатится со склона на время, – рассказывает Людмила Путилова.

Сразу на гору дети не идут. Сначала уроки проходят в бассейне, где их учат правильно падать и держать равновесие. Если ребенок пропустил эти упражнения, то пока он их не пройдет, его не допустят до занятий.

– Первоклассников мы не берем, потому что им еще нужно адаптироваться к школе. Набираем учеников со второго по четвертый классы. Всего тренировки длятся три года. В этом году мы запустили занятия по сноуборду. В группе будет заниматься 22 человека, и преподаватель уже отберет потенциальных чемпионов, – добавила Людмила Путилова.

К слову, тренеры, можно сказать, – волонтеры. За работу с детьми денег они не получают.

Марина ЗОТОВА.