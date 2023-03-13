Лыжики, которые мы выбираем. Несколько советов любителям лыжных прогулок

Топ-топ… Береги голеностоп!

Мой знакомый по имени Николай, которому уже «за сороковник», решил приобщиться к здоровому образу жизни. Скинуть лишний вес, заняться спортом… Сел на жесткую диету, летом устраивал утренние и вечерние пробежки. А зимой надумал тряхнуть стариной – встать на лыжи. Купил первые попавшиеся в комплекте с ботинками и палками.

Живет в сельской местности. Выходит за околицу, становится на лыжи и – вперед круги нарезать. Стартует по сугробам, дальше катится с горки, потом движется по льду речки с заходом в лесок и обратно.

Уже первые старты вызвали у Николая сомнения – подходящую ли он себе подобрал амуницию. Узкие беговые пластиковые лыжи тонут в рыхлом снегу-пухляке. С горки, где покрытие утрамбованное, но бугристое, несутся так, что без нужных навыков сложно сохранить равновесие. Тут упал, там упал, чуть лыжину не сломал… Да еще и голеностопные суставы ноют – не растянул ли ненароком связки при таком «катании»?

Попробуем разобраться, что не так в этой истории и что можно поправить.

Кантри со смехом

Самостоятельные поиски подходящих для неспешных прогулок по заснеженной пересеченной местности лыж завели в тупик. Вообще непонятно, к какому классу отнести такие лыжи: кросс-кантри или бэк-кантри? А может, ски-тур? Внутри каждой этой группы есть свои линейки моделей – разной ширины и формы, с насечками на поверхности или без. Есть лыжи со специальными отверстиями на носках для крепления веревки, выполняющей роль камуса – меха, не позволяющего лыжам давать задний ход на подъеме. А есть гибридные лыжи «скины», у которых основная площадь скользящей поверхности гладкая, а в центре, где находится площадка для крепления, врезается материал, выполняющий роль камуса. Со временем, когда этот искусственный мех стирается, можно заменить его на новый…

Человеку несведущему в таком случае лучше проконсультироваться у специалистов. Так рассудил я и обратился за консультацией к эксперту – Кириллу, работающему в спортивном магазине. И не напрасно: Кирилл моментально оценил ситуацию и выдал Николаю персональный рецепт лыжного счастья.

Деревянный бюджет

Сколько денег вы готовы потратить на покупку? Если до 10 тысяч рублей, то все вышеперечисленное сразу отпадает. Современные ски-турные беговые лыжи в торговле Южно-Сахалинска стоят от 20 – 30 тысяч рублей, плюс крепления, камус, палки, специальные жесткие ботинки. Горные лыжи – от 100 тысяч рублей, крепления 50 – 60 тысяч, ботинки примерно столько же и камус 10 – 30 тысяч рублей.

С таким бюджетом можно рассчитывать на снегоступы либо на деревянные лыжи.

Кстати, варианты интересные. Снегоступы представлены в продаже в ассортименте. Конструкции у них схожи: прочная алюминиевая рамка выполняет роль каркаса, к которому крепится надежный искусственный материал, посередине расположено универсальное крепление. Снегоступы не требуют специальной обуви, можно отправляться в путь хоть в валенках, хоть в обычных зимних полусапожках.

Самые недорогие модели, примерно от 7 тысяч рублей, рассчитаны на передвижение по рыхлому снегу, причем предусмотрены металлические шипы, позволяющие подниматься в гору. Модели для более жесткой поверхности, скалистой местности, стоят дороже, от 30 тысяч. Есть снегоступы, разработанные для рыбаков и охотников. Кстати, сахалинские экстремалы, любители фрирайда (спуска по диким, неподготовленным горным склонам) уже давно взяли себе на вооружение именно снегоступы.

С их помощью они поднимаются на гору, на вершине надевают горные лыжи для спуска «с ветерком». При выборе важно учитывать вес человека с предполагаемым грузом. Производители указывают максимально возможную весовую нагрузку. Крепления женских снегоступов рассчитаны на диапазон размера ноги 32 – 36, мужских – 40 – 47.

Многие ходят на снегоступах с палками для скандинавской ходьбы. Они телескопические, позволяющие изменять длину. Палки бывают алюминиевые или карбоновые, стоят в пределах от 2 до 15 тысяч рублей. Есть модели палок с уже установленными «снежинками», чтобы они не проваливались в снег.

Парафиновые тонкости

Деревянные модели лыж также представляют интерес и пользуются хорошим спросом. В случае с беговыми деревянными лыжами нужно позаботиться о наборе смазок для разной погоды. В классическом варианте сначала скользящую поверхность обрабатывают парафином, а затем накладывают слой смазки. Этот финишный слой рассчитан на 3 – 6 километров пути, в зависимости от состояния снежного покрова, парафин продержится 10 – 20 километров.

Для того чтобы лыжи не проскальзывали назад при подъеме в горку, можно обойтись без дорогих ухищрений вроде камуса, а использовать специальную смазку – мазь держания. Ее наносят под колодкой в центральной части каждой лыжины.

Можно выбрать по объявлениям подходящие лыжи, бывшие в употреблении. Но при этом учтите один существенный момент: нужно грамотно подобрать к ним ботинки.

У всемирно известных производителей для каждого типа свои ботинки. При передвижении коньком подразумевается ходьба «елочкой», поэтому при использовании «неправильных» классических ботинок можно получить растяжение связок.

Чтобы чувствовать себя на лыжне максимально комфортно и не попадать в неприятные ситуации, лучше обратиться к специалистам, которые подберут лыжи с учетом индивидуальных особенностей – роста, веса, других параметров.

Семен РЕЧКИН.

P. S.

В экоцентре «Родник», давно и плодотворно работающем на ниве детско-юношеского экологического туризма, поделились такой информацией в тему. Чаще всего небольшие зимние походы проводятся по проторенным путям, где можно передвигаться вообще без лыж. Некоторые родниковцы любят покорять горные склоны на снегоступах. При желании и лыжи, и снегоступы всегда можно взять напрокат. Один из пунктов проката такого спортинвентаря в областном центре расположен у гостиницы «Санта».