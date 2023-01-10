На лыжно-биатлонном центре «Триумф» в Южно-Сахалинске спортсмены посостязались за первенство на призы «Дружба» по лыжным гонкам.

Необходимо сразу заметить, несмотря на то, что в чемпионате и первенстве принимают участие юноши и девушки 2005-2006 и 2007-2008 года рождения, а также более опытные лыжники 19 лет и старше, повышенное внимание к результатам у тренеров к юным спортсменам. Все дело в том, что с 17 января в Южно-Сахалинске стартует чемпионат ДФО участниками которого будут лыжники-гонщики 17-18 лет. Смогут побороться за медали на этих соревнованиях и те, кому исполнилось 15-16 лет.

Главное же для более юных спортсменов (2007-2008 года рождения) попасть в состав сборной Сахалинской области и получить право в феврале выступить на первенстве России в Сыктывкаре.

В первый день соревнований спортсмены разыграли медали в гонке классическим стилем. Девушки 2007-2008 года рождения должны были преодолеть дистанцию три километра. Дарья Будникова (ГАУ СШОР ЗВС Южно-Сахалинск) стартовала под двенадцатым номером. И именно ее результат на финише стал ориентиром для всех участников. Преодолев дистанцию за 10 минут 22,3 секунды, Дарья сделала серьезную заявку на золотую медаль.

И как не старались соперницы улучшить её время, в этот день сделать им это не удалось. Виктория Илюшенко (МАУ СШ «Поронайск-Арена») остановила секундомер на отметке 10:32,6. Софья Золотухина (РСШОР Якутия) замкнула тройку призеров-10:33,7.

У юношей в этой возрастной категории такой драматической борьбы за медали на дистанции 5 километров не получилось. После первой половины дистанции Сергей Слюсаренко (МБУ СШ Оха) возглавил временный протокол соревнований-7:37,6. Второй результат показал Илья Федоров (РСШОР Якутия)-8:12,7. Совсем немного уступил ему Максим Абдульханов (МБУ СШ Ноглики)-8:19,0.

Ростислав Коваль (ГАУ СШОР ЗВС Южно-Сахалинск) сохранял отличные шансы в борьбе за подиум-8:19,6. В том, что Сергей Слюсаренко не позволит соперникам подвинуть его с первой строчки итогового протокола, сомнений ни у кого не было. А вот вопрос о серебряной и бронзовой медалях оставался открытым.

К радости островных болельщиков Максим Абдульханов не только смог на втором круге отыграть у гостя из Якутии Ильи Федорова 6,5 секунды, но и привести ему на финише 14,8 секунды. Время Максима-16:46,9. Илья остановил секундомер на отметке 17:00,1.

У девушек 17-18 лет красивую победу одержали мастер спорта Юлия Завьялова (МБУ СШ Оха). На преодолении дистанции пять километров ей потребовалось 17:36,6. Ярослава Улитина поднялась на вторую ступеньку пьедестала почета-19:15,5. Вероника Дробитько замкнула тройку призеров-19:33,7.

Спортивный триллер увидели тренеры и поклонники этого вида спорта, который разыгрался на дистанции 10 километров у юношей 2005-2006 года рождения. Лыжникам предстояло преодолеть три круга по 3,3 километра. После первого круга гонку возглавил Максим Сюрков (ГАУ СШОР ЗВС Южно-Сахалинск)- 9:34,9. Павел Попов (МБУ СШ Оха) показал второе время-9:42,7.

Тимур Екимов (ГАУ СШОР ЗВС Южно-Сахалинск) замыкал тройку лучших-9:43,6. На втором круге Тимур прибавил и смог не только отыграть у временного лидера 10 секунд, но и сделать разрыв в пять секунд. Более того, он подвинул на третью строчку временного протокола Павла Попова.

Как не старался Максим Сюрков ликвидировать отставание в пять секунд у товарища по команде, это ему вчера было не по силам. Время чемпиона-29:55,0. Серебряного призера-30:00,8. Павел Попов сохранил за собой бронзу-30:19,8.

Во второй день соревнований участникам чемпионата предстояло преодолеть дистанции свободным стилем. Девушки 2007-2008 года рождения разыграли медали на пятерки. На кануне Виктория Илюшенко (МАУ СШ «Поронайск-Арена») завоевала серебро на дистанции 3 километра классикой.

В понедельник Виктория смогла пополнить свою коллекцию спортивных наград золотой медалью. Два круга по 2,5 километра она преодолела за 16:50,9. Её подруга по команде Даяна Сухарева показала второе время дня-17:23,6. Спортсменка из Якутии Софья Золотухина, как и днем ранее, вновь замкнула тройку призеров-18:03,6.

У юношей 15-16 лет Сергей Слюсаренко (МБУ СШ Оха) на дистанции десять километров не оставил своим соперникам ни малейшего шанса в борьбе за высшую ступеньку на пьедестале почета. Три круга по 3,3 километра он преодолел за 27:15,6. Илья Федоров (РСШОР Якутия) проиграл чемпиону 2:25,8. Илья Толстяков (ГАУ СШОР ЗВС Южно-Сахалинск) поднялся на третью ступеньку пьедестала почета-29:45,7.

Как и в первый день соревнований, Юлия Завьялова (МБУ СШ Оха), возрастная группа 2005-2006 года рождения, вновь праздновала викторию. Своих соперниц на червонце она просто нокаутировала. Преодолев три круга по 3,3 километра за 31:25,5, второму призеру, подруге по команде Веронике Дробитько она привезла 3:19,5. У бронзового призера ДианыАладинской(ГАУ СШОР ЗВС Южно-Сахалинск) чемпионка выиграла-3:59,3.

Юноши в этой возрастной группе боролись за медали на дистанции 15 километров. С первых километров лидерство захватил Тимур Екимов (ГАУ СШОР ЗВС Южно-Сахалинск). Пять кругов по три километра он преодолел за 41:40,3. Его товарищ по команде Максим Сюрков проиграл чемпиону 1:19,9. Денис Норин (МАУ СШ Анива) показал третье время-46:42,3.

11 и 12 января на лыжно-биатлонном центре «Триумф» соревнования продолжаться. Спортсмены разыграют медали в спринте. Начало соревнований в 11:00.

Игорь Карпук.

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