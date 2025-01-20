Лыжные гонки на призы «Дружба»: «разборки» на финише

Заключительные два дня чемпионата и первенства области по лыжным гонкам на призы «Дружба» подарили поклонникам этого вида спорта захватывающие поединки на лыжне.

В субботу, 18 января, юноши и девушки 15 – 16 лет разыграли медали в спринте свободным стилем.

Спринт на сегодняшний день, в этом виде спорта, самый интересный и драматический вид соревнований, который дарит болельщикам море захватывающих впечатлений.

Увы, участники первенства лишили их драматических финалов, в которых победителя от призера порой отделяли сотые, а иногда тысячные секунды. Так, у девушек Карина Поважнюк уверенно прошла все стадии предварительного отбора и в финале привезла Дарье Будниковой 4.23 секунды. Для спринта в финальном забеге это не просто много, а очень много. В свою очередь Дарья финишировала раньше на 4.23 секунды бронзового призера Полины Дубовкиной. В первый день чемпионата Полина в гонке классическим стилем на 3 км вошла в шестёрку лучших. Можно сказать, третье место Дубовкиной большой прорыв на этих соревнованиях. Все девушки – воспитанницы школы олимпийского резерва.

У юношей, как и в гонке на 5 км, лучшим стал Дмитрий Шубнов. В финале он выиграл у финишировавшего вторым Андрея Кирющенкова 1.05 секунды и у бронзового призера Дмитрия Соколова – 4.55 секунды. Необходимо отметить, что к бронзовой медали, завоеванную в первый день соревнований, Андрей добавил «серебро» в спринте. Дмитрий на пятерке занял седьмое место. Все юноши тренируются в школе олимпийского резерва.

В последний день соревнований лыжники разыграли медали на дистанциях 5, 10 и 15 км.

Девушки 2009 – 2010 годов рождения преодолевали два круга по 2,5 км. На промежуточной финише, 2,5 км, лучшее время было у Дарьи Будниковой – 8:48,4. Карина Поважнюк проиграла лидеру 0,3 секунды.

Софья Кулыгина показала третье время – 8:50.3. Столь плотные результаты позволяли надеяться на серьезные «разборки» на финише. Первой закончила дистанцию Карина Поважнюк, остановив секундомер на отметке 15:21.7.

Этот результат стал ориентиром для Софьи и Дарьи. Софья Кулыгина отдала все силы на дистанции, но улучшить время не смогла. Пять километров она преодолела за 15:25.3. Дарья Будникова проиграла Карине 17.58 секунды.

У юношей этого возраста такой острой борьбы на дистанции 10 км не получилось. Раньше всех претендентов на медаль стартовал Дмитрий Соколов. Контрольную отметку 2,5 км он преодолел за 7:43.5.

Стартовавший чуть позже Андрей Кирющенков улучшил это время на 4.03 секунды. Но и этот результат недолго оставался лучшим. Дмитрий Шубнов возглавил предварительный протокол гонки 7:34.2. После преодоления половины дистанции тройка на медали осталась на своих местах, Дмитрий Шубнов 13:33.2, Андрей Кирющенков 13:50.3, Дмитрий Соколов 13:54.3.

В итоговом протоколе изменений не произошло. Шубнов пополнил свою коллекцию спортивных наград третьей золотой медалью на этих соревнованиях, преодолев червонец за 27:33.6. Кирющенков проиграл чемпиону 24.5 секунды. Замкнул тройку призеров Дмитрий Соколов 28:14.9.

Девушки 17 – 18 лет вели борьбу за медали на дистанции 10 км. После преодоления 2,5 км казалось, что победительнице первой гонки на 5 км классическим стилем Милане Ерашовой будет не просто в борьбе за второе «золото». Полина Беликова преодолела этот участок дистанции за 9:01.4.

Милана проиграла лидеру 2.2 секунды. Третье время показала Яна Низяева 9:31.7. Однако после прохождения контрольной отметки 5 км все встало на свои места. Милана Ерашова лидер гонки – 15:52.4, у Полины Беликовой второй результат 16:04.5, замыкала тройку Яна Низяева – 16:57.8.

В итоговом протоколе изменений не произошло. Воспитанница школы олимпийского резерва Милана Ерашова – двукратная победительница чемпионата области – 31:56.6. «Серебро» у её подруги по команде Полины Беликовой – 32:41.9, бронзовую медаль завоевала охинка Яна Низяева – 34:28.1.

Юноши 2007 – 2008 годов рождения стартовали на 15 км. Борьбы за медаль высшей пробы не получилось. Илья Толстяков позволил Константину Нурулину возглавлять предварительный протокол только после прохождения 2,5 и 5 км.

Постепенно прибавляя по ходу гонки, Илья не оставил своим соперникам ни малейшего шанса на успех. Дистанцию 15 км он преодолел за 48:18.4. Константин Нурулин отстал на 1:02.4. Замкнувший тройку призеров Дмитрий Глазунов проиграл чемпиону 1:58.9. Все призеры тренируются в школе олимпийского резерва.

У женщин 2006 года рождения и старше на дистанции 10 км красивую викторию праздновала Софья Кузнецова. Захватив лидерство с первого километра дистанции, она никому из соперниц не позволила усомниться в своей победе. Её время – 28:31.0. Софья смогла выиграть 1 минуту 04,5 секунду у Анны Кожиновой и 1:14.8 у Юлии Завьяловой. Трио представляло школу олимпийского резерва.

В гонке у мужчин 19 лет и старше Иван Кустов (Ноглики) в очередной раз доказал, что на сегодняшний день он один из сильнейших лыжников гонщиков области. На прохождение дистанции 15 км Иван затратил 38:43.3. Его товарищ по команде Илья Ерещенко находился на дистанции на 1 минуту 01.8 секунды дольше. Замкнувший тройку призеров Александр Слыхов (спортшкола олимпийского резерва) 41:18.8.

Игорь КАРПУК.

Фото и видео автора.