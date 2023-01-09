Лыжные прогулки – это класс. Активный отдых

Не открою большой тайны, если скажу, что зима – замечательное время года. Тот, кто свободное время проводит на лыжных прогулках, меня поймет: волшебный аромат морозного воздуха бодрит, лечит настроение и заряжает энергией.

В лесу можно полюбоваться не только красивейшими зимними пейзажами, но и повстречать шуструю белочку. Лесная красотка не прочь с ваших рук угоститься орешками. Если повезет, то и рыжая лиса-плутовка мелькнет перед вами на лыжне.

А еще на природе звенящая тишина, которая просто завораживает.

Все большее число горожан в солнечные дни выбирают активный отдых – лыжные прогулки в районе гостиничного комплекса «Санта» и лыжно-биатлонного центра «Триумф». Здесь можно взять напрокат лыжи, как для малышей, так и для взрослых. У опытных инструкторов получить уроки техники передвижения на лыжах.

Впереди много отличных морозных зимних дней, и если вы так и не выбрались до сегодняшнего дня в лес на прогулку, наверстывайте упущенное! Не теряйте драгоценное время, оторвитесь от очередного бесконечного телесериала или новой игры в компьютере и посвятите выходные своему здоровью. Сложите в рюкзак несколько бутербродов, термос с горячим чаем и отправляйтесь всей семьей или с друзьями в зимний лес.

Игорь Карпук.

Фото автора.