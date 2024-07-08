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Магаданская холодрыга не дает наливаться сахалинской клубнике. Что с погодой?

Фото: Башмакова Николая.

Жители юга Сахалина переживают, когда же наступит настоящее лето? На улице, мягко говоря, не жарко, по утрам приходится одевать куртки, небо затянуто серой пеленой, время от времени моросит дождь… Дачники-огородники ворчат, мол, в такую погоду и клубника не торопится краснеть и набирать сладость, и другая полезная растительность если и набирает кондиции, то в теплицах, а не в открытом грунте.

В региональном управлении гидрометеослужбы объяснили особенности погоды в первой декаде июля. Над Сахалином установилось поле пониженного давления, ограниченное фронтальными разделами. Один такой «фронт» проходит по северу острова, а другой захватывает Южные Курилы, Хоккайдо и Приморье. Холодный воздух в наши широты поступает со стороны Магаданской области, севера острова, северной части Хабаровского края. Плюс – сказывается дыхание непрогретого солнцем Охотского моря.

До середины недели погода в областном центре сильно не изменится. Временами возможны небольшие дожди, температура днем будет в пределах +18…+20, ночью +12…+14 градусов.

Семён РЕЧКИН.

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