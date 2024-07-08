Магаданская холодрыга не дает наливаться сахалинской клубнике. Что с погодой?

Жители юга Сахалина переживают, когда же наступит настоящее лето? На улице, мягко говоря, не жарко, по утрам приходится одевать куртки, небо затянуто серой пеленой, время от времени моросит дождь… Дачники-огородники ворчат, мол, в такую погоду и клубника не торопится краснеть и набирать сладость, и другая полезная растительность если и набирает кондиции, то в теплицах, а не в открытом грунте.

В региональном управлении гидрометеослужбы объяснили особенности погоды в первой декаде июля. Над Сахалином установилось поле пониженного давления, ограниченное фронтальными разделами. Один такой «фронт» проходит по северу острова, а другой захватывает Южные Курилы, Хоккайдо и Приморье. Холодный воздух в наши широты поступает со стороны Магаданской области, севера острова, северной части Хабаровского края. Плюс – сказывается дыхание непрогретого солнцем Охотского моря.

До середины недели погода в областном центре сильно не изменится. Временами возможны небольшие дожди, температура днем будет в пределах +18…+20, ночью +12…+14 градусов.

Семён РЕЧКИН.