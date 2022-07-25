Магистраль будет образцовой. Сергей Надсадин проверил ход капремонта улицы Комсомольской

В Южно-Сахалинске на финальную стадию выходит капитальный ремонт ул. Комсомольской на участке от ул. Емельянова до ул. Пуркаева. Выездное совещание на объекте провел мэр Сергей Надсадин. Участие в рабочем совещании также принял председатель областной Думы Андрей Хапочкин.

Улица Комсомольская — одна из центральных артерий города, поэтому в числе основных требований — соблюдение графика выполнения работ и качество.

– Проект для нашего города уникален тем, что впервые работы затрагивают весь створ от фасада домов с одной стороны до фасада с другой. Когда улица будет сдана в эксплуатацию, мы получим совершенно иное качество городской среды в этом районе, – отметил Сергей Надсадин.

На Комсомольской спроектированы велодорожки, удобная инфраструктура для пассажирского транспорта, безбарьерная пешеходная среда.

Как рассказал главный инженер подрядной организации СКФ «Спецстрой» Кирилл Рогозин, работы на объекте уже вышли на этап благоустройства. Перенесены все коммунальные сети — водопровод, канализация, линия электропередачи, идет установка дорожных бортовых камней, выполняется обустройство велодорожек, тротуаров и газонов.

Перед подрядчиком стоит задача открыть участок для проезда ко Дню города. Планируется, что к этому сроку уже будет уложен нижний слой асфальта, проезд можно будет открыть и продолжить оставшиеся работы.

Срок окончания работ по контракту – начало октября. До этого времени будет смонтирована система фото- и видеофиксации, выполнена установка опор наружного освещения, автобусных павильонов, скамеек, а также укладка второго слоя асфальтобетонного покрытия на всем участке.

Работы ведутся в соответствии с графиком.

Виктор ГОРОДОВ.