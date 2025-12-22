«Магнит» притягивает

Я – студентка. Родители мои живут в островной глубинке и еле сводят концы с концами. Хорошо, что есть бабушка с дедушкой, которые меня приютили и содержат.

Но карманные расходы они обеспечить не могут. У меня есть стипендия 8 тыс. рублей плюс летом я подрабатываю на фудкортах. Не очень разгонишься с ценами в наших магазинах. А хочется и где-то перекусить подешевле, и косметику купить.

Однако в Южном нет каких-то «серединных» магазинов, где студент мог бы «разгуляться». Из продуктовых это или супермаркеты, или совсем уже отстойные киоски. Даже в дискаунтерах не осталось низких цен – они почти сравнялись с ценами в социальных магазинах, а последние стремятся догнать супермаркеты.

Пока училась в школе, летом навещала бабушку, живущую в Ульяновской области. И там днями «паслась» в «Магните» и «Пятёрочке». Вот где полно доступных товаров! У нас, к сожалению, этих сетевых магазинов нет. И, боюсь, не приживутся они на нашей земле – съедят их сети супермаркетов «Первый» и «Столичный». Помнится, открывались «Гастрономы», «Островные» – и где они сегодня? На их месте «Столичные». То же и с косметикой. У нас или «Рив-Гош» и «Этуаль» с одной стороны, или «Чудодей» с другой. А мне хотелось, чтобы появился «Магнит-косметик» с его прекрасной системой лояльности.

Понимаю, что торговые сети развиваются по законам бизнеса, конкуренции, чьим-то приказом новые магазины не откроются. Но областным властям надо как-то стараться влиять на эти процессы, поддерживать тех, кому не повезло с достатком.

Ксения Тарасова, г. Южно-Сахалинск.