Май дал отмашку работе на участках. Забот там немерено

Если почва созрела, перекопайте грядки. Но сеять укроп, морковь, петрушку начнём дней через 7 – 10, если позволит погода. Прежде подготовим семена, как мы рекомендовали в предыдущем выпуске. В теплицах отведите небольшие участки для посева салатов и зеленных культур. Под укрывным материалом они быстро взойдут.

С посадок лука и чеснока снимаем мульчу, ведь на этих культурах уже появились первые ростки. Рыхлим междурядья, вносим удобрение (40 – 50 г диаммофоски на 1 кв. метр), корешки растений поливаем слабым раствором марганцовки и 3 – 4 ст. ложек триходермина на ведро воды. Триходермин при температуре +12 – 15 градусов начнёт бороться с болезнями. Через неделю обработайте посадки лука и чеснока раствором (200 г поваренной соли на ведро воды).

Хороший урожай дают весенние посадки лука-севка. Займётесь ими в середине мая. Для быстрого отрастания зелёного пера следует обрезать верхнюю часть луковок «по плечики» и 2 – 3 минуты подержать их в растворе медного купороса (1 ч. ложка и 100 г соли на 1 л воды).

Выдерживайте на удобренных грядках расстояние между растениями в 5 – 7 см, а между рядками – 15 см. Посадите севок погуще – всё лето у вас будет зелёное перо, а к осени хорошие луковицы. И не обрывайте зелёные пёрышки у недавно пошедших в рост растений.

Подготовьте грядки под ранний картофель. Посадки возможны, когда земля прогреется на глубину 10 см и будет +6 – 7 градусов. Определить это несложно: опустите в лунку ладонь, если ей будет холодно, не спешите с посадкой.

Семенной картофель лучше помыть в проточной воде или подержать в слабом растворе марганцовки и сложить ростками вверх на солнечном месте. Яровизация на 7 – 10 дней ускорит появление дружных всходов, повысит урожайность клубней. Если у вас нет семенного картофеля, можно купить обычный в овощном магазине, обрезать верхушки с ростками, подсушить срезы на солнце и посадить под укрывной материал.

Почву в теплицах, чтобы она согрелась, накрываем плёнкой. После 10 мая будем высаживать рассаду помидоров. А между рядками томатов сеять ранние сорта редиса, обе культуры под двойное укрытие. Учитывайте, что от холода редис пойдёт в стрелку.

Кто не успел посеять капусту средних сортов, сделайте это в первой декаде мая в теплице, на солнечной стороне. Выбирайте калиброванные, самые крупные семена. Капуста быстро взойдёт, и будет вам рассада для открытого грунта. Оптимальное расстояние между рядками – 5 см, а между растениями 1,5 см.

В середине мая посеем зеленные культуры. Под перекопку почвы можно внести диаммофоску (40 – 50 г на каждый кв. метр), в дальнейшем будем делать подкормки удобрениями.

В саду остатки прошлогодней листвы складываем в компостную кучу и пересыпаем диаммофоской.

Пройдитесь с граблями по посадкам земляники, прорыхлите междурядья, подкормите розетки азотным удобрением (30 г мочевины на 1 кв. метр). Это придаст пышность кусту клубники, тогда и урожай будет хорошим. Эти посадки рекомендуется обработать 1,5-проц. раствором бордоской жидкости.

Если вы с осени не вырезали старые и слабые ветки малины, займитесь этим, оставив не более 5 стеблей в кусте. Растительные обрезки сожгите в бочке, а золу рассыпьте под корни малины.

На кустах смородины удалите поломы. Ветки второго года жизни используйте как посадочный материал. Нижняя часть черенка срезается под углом 45 градусов, а верхняя часть – ровно и замазывается варом или болтушкой (раствором 3-х частей земли и 1 части навоза). В 1 л воды (в ней дней 10 до посадки будут стоять черенки) добавьте 1 ч. ложку сахара или мёда. Чтобы вырос пышный кустик, в лунку высаживайте до 3-х черенков.

На плодовых деревьях секатором удалите поломы веток, не оставляя пеньков. Срез делайте ближе к стволу под углом 45 – 50 градусов. Можно полностью не удалять сломанные ветки, а укоротить их до места поломов. Замазать раны садовым варом или болтушкой.

Выполняя прививки на плодовых деревьях, учитывайте, что и подвой, и привой должны быть одинаковы – толщиной не более 1 см. Места прививок закройте изолентой, чтобы не было потери влаги по срезу, а сверху замажьте садовым варом.

С осени не опрысканный препаратами от вредителей сад обработайте 3-проц. раствором бордоской жидкости. А опрысканный – той же жидкостью, но 1,5-проц. концентрации. По стволам деревьев до самой кроны пройдитесь садовой побелкой. Определите на постоянное место прикопанные прошлогодние саженцы деревьев и кустарников.

Ягодные кусты опрыскиваем актеликом против вредителей, в частности от почкового клеща. Смородину, крыжовник, иргу, ежевику обрабатываем 1-проц. раствором бордоской жидкости. Кусты ставим на «стульчики»: вбиваем 4 колышка и соединяем их параллельно почве колышками, тогда ветки не будут касаться земли, да и ухаживать за растениями будем легче.

Достаём из подвала георгины, разрезаем на два пальца, ставим на солнечное место. В начале второй декады мая высадим их в открытый грунт, если будет холодно, то под укрывной материал.

Открываем розы, клематисы, многолетники (примулы, крокусы, шафраны, подснежники, тюльпаны, нарциссы). Рыхлим почву, подкармливаем сложными удобрениями (горсть диаммофоски на 1 кв. метр), обрабатываем бордоской жидкостью. И они вскоре порадуют вас пышным цветением.

Валентина Косенкова.

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