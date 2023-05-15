Майские старты с трудовым азартом. Островитяне дождались теплых деньков для работы на земле

Во второй декаде мая сеем морковь, укроп и петрушку. Из-за содержания эфирных масел их семена всходят долго, почти месяц. Чтобы ускорить прорастание до недели, замочите их на три дня и регулярно меняйте воду. Затем семена просушите до сыпучести и высаживайте.

Как показывает практика, при весенней посадке можно получить хороший урожай лука-севка. Для ускорения всхожести срежьте верхушки луковичек «по плечики». Кроме того, перед посадкой подержите севок 1 – 3 минуты в растворе 100 г соли в 1 л воды.

Луки рыхлите еженедельно. Важно, чтобы почва была легкой и пропускала к корешкам воздух. Между рядками просыпьте перепревший навоз и пролейте раствором 1 стакана соли в ведре воды. Еще лучше для этой цели морскую воду развести с пресной в пропорциях 1:2 или 1:3. От серой и белой гнили лук и чеснок защищает триходермин, рассыпанный в междурядья.

В открытом грунте готовьте грядки для редиса и салата. Накройте их пленкой или укрывным материалом, чтобы они согревались. При перекопке почвы бережно относитесь к дождевым червям и навозному жуку. Они – проводники кислорода в почве. А вот проволочника уничтожайте. Как его отличить? Переверните жука на спинку, если он щелкнет и перевернется – это проволочник.

При температуре почвы не ниже +6 градусов (на глубине 10 – 12 см) высаживайте картофель. В лунки насыпьте 25 – 30 г, а на плохо окультуренных землях 40 – 60 г диаммофоски (в ней хорошее для картофеля соотношение фосфора, калия и азота). Это сложное удобрение может заменить древесная зола (достаточно горсточки в каждую лунку). Чтобы получить ранний урожай клубней, часть посадок накройте пленкой или укрывным материалом.

В теплицах перекапываем почву и под двойной укрывной материал сеем укроп, петрушку и салаты. Редис высеваем несколько раз через 10 – 15 дней. Тогда у вас на столе дольше будут витаминные салаты.

В этом году у многих вымерзла садовая земляника, поэтому необходимо восстановить плантации. Пожухлые листья ягодника проливаем известью или бордоской жидкостью и закапываем в сторонке. Почву возле розеток рыхлим и подкармливаем мочевиной с добавлением диаммофоски. Хорошо заправленной органикой почве будет достаточно 40 г такого удобрения. Если же плантация садовой земляники возделана на обедненной почве, подкормку увеличьте до 60 – 90 г на кв. метр.

При применении азотного удобрения (30 г мочевины на 1 кв. метр) у розеток отрастет мощная зелень, что позволит вырастить полноценный урожай земляники.

Из-за контраста дневных и ночных температур на плодовых деревьях возникают заломы и расщелины. Замажьте их варом, садовой замазкой или болтушкой из свежего коровяка и глины (1:3). Обвяжите бинтом или тканью. Эти повязки снимете осенью, чтобы они не врезались в кору. Поспешите обработать сад бордоской жидкостью.

При обрезке слив, яблонь и груш сохраняйте ветки, не подверженные поломам, то есть те, что растут под углом 45 – 60 градусов. Займитесь прививками. Привой и подвой на фруктовых деревьях должен совпадать по размеру и диаметру. Место прививки нельзя трогать руками, чтобы не инфицировать.

Декоративные и ягодные кустарники подкормите сложным удобрением (диаммофоска, фертика). Замульчируйте кусты перепревшим навозом или торфокрошкой (из расчета по два ведра под каждое растение). Прикройте корни, вышедшие на поверхность.

На смородине осмотрите почки. Похожие на крупную горошину удаляйте (в них обосновался почковый клещ) и складывайте в банку с водой, чтобы вредитель не распространился по участку.

Малину уложите на шпалеры и обработайте 3% раствором бордоской жидкости от нашествия стеклянницы.

Виноградные лозы щедро проливаем, ставим на опоры и ежегодно обрезаем по третью почку текущего прироста. Именно там появится завязь.

Цветы на клумбах подкормите фертикой (по инструкции) и прорыхлите почву. Рассадите разросшиеся пионы.

Валентина Косенкова, агроном.

P. S.

Несколько читательских вопросов мы адресовали нашему консультанту – и. о. директора СахНИИСХ Сергею Булдакову.

Как лучше располагать картофельные грядки: с севера на юг или с запада на восток?

– Наука рекомендует располагать грядки с севера на юг, тогда солнце в течение дня равномерно освещает листву растений.

Какой способ выращивания картофеля предпочтительнее: на гребнях или на ровном пространстве?

– Если участок низинный и подвержен затоплению во время сильных осадков, желательно выращивать клубни на гребнях. Если на участке нет такой проблемы, можно выращивать картофель обычным способом.

Эффективны ли в борьбе с проволочником корочки цитрусов, положенные в лунки с семенным картофелем?

– Подобные опыты мы не проводили. Возможно, недолгое время эфирные масла в кожуре цитрусов будут отпугивать проволочника. Но потом корочки сгниют и растворятся в почве.

Выживет ли семенной картофель, посаженный в холодную землю?

– Если клубни были инфицированы черной паршой, то посадка в холодную землю чревата риском загнивания ростков. Если же клубни здоровые, с ними ничего не случится. Просто всходы появятся позже.