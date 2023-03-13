Майя нашла себе семью. Сахалинцы приютили обезьянку со сложным характером

Волонтерам телеграм-канала «Подари животным дом» удалось найти любящую и заботливую семью для яванской макаки Майи. Несколько месяцев обезьянке искали новый дом, тщательно отбирая кандидатов. Главными критериями были добрые намерения, понимание, что это не игрушка, и, конечно, подходящие условия содержания живого и очень смышленого существа.

Защитники животных рассматривали зооботанический парк и москвичей с большим опытом содержания таких питомцев. Но остановили сложности с перелетом в столицу. Наконец, волонтеры решили, что с подопечной справятся сахалинцы Наталья и Виталий. Перед тем, как передать макаку, им позвонили и еще раз уточнили – не передумали ли они заводить такого экзотического питомца.

– Я узнала о том, что для Майи ищут хозяев, благодаря объявлению в газете, – рассказала Наталья. – Мы с мужем большие любители животных, поэтому решили забрать обезьянку себе. У нас, кроме нее, есть две собаки, сухопутные черепахи, кот и попугай. Все животные ладят друг с другом.

Старая собака равнодушна к Майе, и Майя тоже с ней необщительна. Со второй собакой Майя более активна, постоянно с ней играет. С котом она тоже пытается завязать отношения, но он ее сторонится. С попугаем такие же отношения, как со старой собакой. Даже когда пернатый садится к ней на клетку, она не обращает на это внимания. Но Майя очень боится черепах. Возможно, она просто никогда их не видела и не знает, как с ними себя вести.

– Нам сказали, что прошлое у Майи не очень хорошее, – говорит Наталья. – Скорее всего, бывшие хозяева ее обижали. Возможно, поэтому она мне за два месяца так и не доверилась полностью. Виталю она сразу полюбила. Позволяет ему менять памперс, одевать и выводить на прогулку. У меня Майя только на руках может сидеть. А если я ей что-то запрещаю, то даже кусается. Исключением стал наш маленький внук. Волонтеры говорили, что Майя терпеть не может детей, но внучка она полюбила также, как и моего мужа.

На Сахалине не удалось найти специальную клетку для яванских макак. Виталий и Наталья заказали ее у мастера из Омска. Но пока она ехала на остров, для Майи купили клетку для шиншилл. Она большая и высокая. Стоит в углу одной из комнат двухкомнатной квартиры. Обезьянка может в ней играть, лежать в гамаке. Когда Наталья и Виталий на работе, за ней присматривает мама Натальи.

Однажды Майя сняла дверь клетки с петель, и по камере наблюдения увидели, как она хулиганит и носится по квартире. После этого дверь клетки усилили, и подобное больше не повторялось. Наталья предполагает, что ей просто было скучно без них, вот Майя и решила себя как-то развлечь.

Майе шесть лет, но точную дату рождения волонтеры не знали, поэтому Наталья с мужем решили, что будут отмечать его 18 мая. Месяц выбран исходя из ее имени, а дата – это день, когда сахалинцы привели обезьянку домой – 18 декабря. Наталья и Виталий уже планируют, как отпразднуют семилетие макаки. Точно накупят ей любимых вкусняшек.

Макаки живу в неволе в среднем 20 – 25 лет, поэтому Майя считается уже взрослой девочкой. У нее уже сформированы привычки и поведение. Она обучается медленнее и не с таким большим интересом, как детеныши или подростки. Наталья хочет научить ее пользоваться столовыми приборами и принимать ванну. Пока что Майя с удовольствием моет руки, ноги и мордочку, но на большее не согласна. Наталья надеяться, что со временем она всему научиться и станет воспитанной макакой.

– Майя всеядна, но у нее есть и предпочтения в еде, – рассказала Наталья. – Она очень любит свеклу, картошку в любом виде. Из фруктов и ягод – виноград и цитрусы. К бананам равнодушна. Еще Майя обожает болгарский перец, свежие помидоры и морепродукты. А еще, как настоящая сахалинка, с удовольствием ест острое, особенно кимчи. По утрам же предпочитает творог с молоком.

Летом Наталья и Виталий хотят выезжать с Майей на природу. Уже купили ей рюкзак и поводок, на всякий случай. Обезьянка очень шустрая, новые хозяева не смогут ее догнать, если она убежит.

Пока холод, гулять слишком долго не получается, поэтому обезьянка смотрит вместе с Натальей и Виталием телевизор. Ее любимая передача – детское шоу про мартышку Чико Бон-Бон.

На фотографиях Майя кажется больше, чем в жизни. На самом деле она миниатюрная, и кот Натальи и Виталия гораздо больше нее. Знакомые отдали одежду для пинчера, которая идеально подошла макаке. Так что по размерам она, как эта маленькая порода собак.

У Майи есть свой режим. В девять вечера она уже спит в гамаке, укрывшись с головой одеялом, а в шесть утра встает вместе с Натальей и Виталием, завтракает с ними, провожает на работу. А после этого снова заваливается в гамак и спит до 11 часов. Днем самостоятельно играет, а с семи до девяти вечера Наталья и Виталий гуляют с ней на улице.

– Мама живет с нами, она тоже любит животных, поэтому хорошо отнеслась к новому питомцу, – рассказала Наталья. – Наша дочь очень обрадовалась появлению у нас Майи, внук тоже. Мы планируем расширять ее круг общения, чтобы привыкала к новым людям.

Наталья говорит, что, когда они с мужем брали обезьянку, то заранее не знали, получится ли у них найти с ней общий язык. Думали, если Майя не приживется в их доме, придется отдать ее в зоопарк. Теперь Наталья и Виталий так ее полюбили, что об этом не может быть речи.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.