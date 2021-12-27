Макаровский экс-мэр Андрей Красковский приговорён к 6 годам лишения свободы

Экс-глава Макаровского городского округа осуждён за получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ получение взятки, совершенной в особо крупном размере).

Суд установил, что подсудимый в ранге главы района получил взятку- 1 600 000 рублей за оказанное покровительство при совершении незаконных сделок, повлекших хищение бюджетных средств.

Подсудимый вину полностью признал.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет. Принимая во внимание состояние здоровья подсудимого меру наказания суд определил считать условной с испытательным сроком 5 лет.

Одновременно назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать руководящие должности в органах власти на срок 8 лет со штрафом в размере восьмикратной суммы взятки ( 12 млн 800 тыс рублей).

Приговор в законную силу не вступил. После поступления копии приговора в прокуратуру, будет решён вопрос о его обжаловании, сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.