Максим Беккер: Южно-Сахалинск переходит на новую систему теплоснабжения

Южно-Сахалинск расширяет свои границы, прирастает жилыми микрорайонами. Это заставляет задуматься о новых подходах к работе системы подачи тепла в областном центре. Раньше городу хватало ТЭЦ-1. Теперь же встаёт вопрос о дополнительных источниках тепла и о модернизации всей инфраструктуры областного центра.

– Есть такое понятие, как эффективный радиус теплоснабжения, – поясняет руководитель Сахалинской коммунальной компании Максим Беккер. – Пока город не стал расширяться на юг, действующая ТЭЦ полностью справлялась. Работа её была эффективной. Но на новые кварталы в районе областной больницы и дальше её мощности уже не хватает, из-за расстояния в сетях теряется много гигакалорий. В итоге теплоноситель в батареи приходит с более низкой температурой.

Поэтому решено было построить новые газовые котельные в южной части областного центра. Они работают в автоматическом режиме, там используются цифровые технологии, что позволяет, в частности, регулировать температуру теплоносителя в зависимости от температуры воздуха.

Первая получила название «Южная», её мощность 60 МВт, она заработала с 2023 года и взяла на себя часть нагрузки, которую несла ТЭЦ. Теперь некоторые южные микрорайоны города обогреваются от неё, и мы видим, что там значительно улучшилось качество отопления, нет серьёзных потерь на теплотрассах. Налицо эффективный радиус теплоснабжения. К «Южной» котельной подключили ЖК «Южный парк» и «Аралия», два новых дома на улице Больничной и легкоатлетический манеж на улице Горького. Список этот будет пополняться.

– Максим Яковлевич, в конце 2025 года СКК приняла в эксплуатацию ещё одну газовую котельную, на улице Фархутдинова. Как она себя показала зимой?

– Показала себя она неплохо, хорошо обеспечивает теплом построенные дома. На соседних земельных участках планируется возведение новых кварталов, они также подключатся к этому источнику. Мощности в 9 МВт вполне хватит, всё заранее просчитано. Ну и дополнительное удобство для всех, кто в тех районах города живёт или будет жить, – это экологичность котельных. Они работают на природном газе, выбросы от него не сравнимы с выбросами от сжигания угля. Помимо «Южной» и на улице Фархутдинова есть ещё несколько котельных меньшей мощности и с меньшим радиусом отопления, в частности, в ёлочках.

Все данные работы этих объектов в автоматическом режиме передаются на пульт в центральной диспетчерской. Цифровые технологии позволяют моментально увидеть, где происходит сбой, и принять правильное решение.

– Какие у вас планы по модернизации инфраструктуры в нынешнем году?

– Собираемся первым делом запустить две новые автоматические газовые котельные. Одна – на заводе им. Федотова. Она заменит нынешнюю, которая работает на жидком топливе и обогревает несколько жилых домов рядом. Участок под новый объект выделен, подрядчик разрабатывает проект и начнёт стройку. Всё оборудование будет расположено в модуле, котельная займёт немного места, но будет весьма эффективной.

Второй объект мощностью 138 МВт появится рядом с нашим зданием на улице Бумажной и тоже заработает в следующем отопительном сезоне. Эта котельная также будет газовой и автоматической, позволит вывести из эксплуатации пиковую котельную, которая уже давно работает и помогает ТЭЦ в подаче тепла. Ввод объекта на Бумажной даст возможность обеспечивать горячей водой жилые дома в центральной части города круглый год, а не только в отопительный сезон, как сейчас. Мощности новой котельной на это хватит, но какие именно дома смогут получать эту услугу круглогодично, зависит от управляющих компаний. Они должны подготовить внутренние системы домов.

Если заглянуть чуть дальше, то на 2027 год у нас запланировано строительство ещё одной автоматической газовой котельной в старом Дальнем. Тогда не будет необходимости отапливать эту часть областной столицы от ТЭЦ, и мы избавимся от необоснованных потерь на теплотрассе. Также в этом году в Новоалександровске модернизируем повысительную насосную станцию № 1. Фундамент залили ещё осенью. Оборудование должны отправить к нам с материка, из Сибири.

Хотим реализовать ещё одну идею – ввести в дежурную смену инженера по контрольно-измерительным приборам. Чтобы мониторил их состояние, вовремя устранял ошибки и пр.

– Получается, угольные котельные совсем скоро останутся в прошлом?

– Можно сказать, что да. На угле продолжат работать только в Синегорске.

– Ещё вопрос про состояние тепловых сетей, по которым тепло приходит в дома. Насколько они изношены и много ли требуется сил и средств для замены изношенных участков?

– Больше всего реконструкции требуют именно тепловые сети. Процесс замены и модернизации старых теплотрасс и ветхих сетей идёт. Два года подряд правительство области и администрация Южно-Сахалинска выделяли средства на ремонтные программы. Прошлый год был весьма продуктивным, на замену ветхих теплосетей мы получили 290 млн рублей, по программе капремонта заменили 3 км сетей. В 9-м микрорайоне поменяли часть внутриквартальных сетей, что улучшило теплоснабжение. Планируем этим летом продолжить начатое, но есть нюанс. На 2026 год мы рассчитывали получить 500 млн рублей по субсидии на капитальный ремонт сетей от областных и городских властей, но пока финансирование не подтверждено. А средства нужны именно сейчас. Чтобы начать работы летом, нужно заключать договор с подрядчиком, заплатить ему аванс. Для того, чтобы он завёз с материка трубы, а до этого сделал на них заказ. Островная логистика такова, что от закупки до доставки проходит три месяца.

Кроме того, чтобы провести модернизацию всей инфраструктуры, нужно заключить большое концессионное соглашение с властями. Говорится об этом давно, но самого соглашения пока нет.

– Вопрос, волнующий многих жителей Южно-Сахалинска: отчего в холода происходят отключения тепла, которые именуются плановыми? Нельзя зимой без этого обойтись?

– Если обнаруживаем утечку из труб, тут ничего не поделаешь – надо устранять, на время отключать подачу теплоносителя. Это следствие ветхости сетей. Модернизация поможет избавиться от этого. Хочется, конечно, чтобы больше было понимания у жителей. Некоторые ведь убеждены: раз мы платим за отопление в СКК, то и тепло в наших квартирах тоже забота компании. На самом же деле наше предприятие отвечает за котельные и теплотрассы, которые подводят теплоноситель к зданиям. Вся внутренняя разводка – это уже ответственность управляющих компаний или ТСЖ. Поэтому вопрос о плохо греющих батареях, если на теплотрассах нет повреждений, нужно адресовать им.

Ещё проблема – кто-то из жильцов устраивает палисадники на том месте, где под землёй проходят трубы. Возникает необходимость разрыть – начинаются проблемы. Был случай, когда один предприниматель проложил канализационные трубы прямо по коробам наших сетей и был убеждён, что он ничего не нарушил! А наши работники, которые приехали устранять аварию, теряли время, потому что пришлось убирать самовольно проложенную трубу.

Вот ещё одна проблема – собственники принимают решение делать капремонт в доме, устанавливают современные тепловые узлы, где идёт распределение теплоносителя по дому с нужной температурой, подогревается горячая вода, если это заложено в схеме. А потом выясняется, что работать с ними никто из специалистов не может. Среди части жителей бытует мнение, что за эти тепловые узлы должна отвечать СКК. А ведь это имущество собственников жилья.

Действительно, когда-то по одной программе компания поставила тепловые узлы в несколько домов на севере Южно-Сахалинска, это улицы Украинская и Крайняя. Это была пробная работа, и некоторое время оборудование «висело» на нашем балансе. Три года назад его передали в УК.

Не могу не сказать о некоторых юрлицах, которые «подкручивают» свои тепловые узлы, чтобы платить за тепло меньше. В итоге желание создать себе удобство за счёт тепловых сетей порождает неудобства для остальных жителей.

Беседовал Евгений АВЕРИН.