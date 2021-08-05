Максимка, рожденный в пути. Как знать, может, станет путешественником

Ребенок родился в поезде, следовавшем из Ноглик в Южно-Сахалинск. Первые признаки приближающихся родов пассажирка из Тымовского ощутила после того, как поезд миновал станцию Макаров. Узнав об этом, проводница Евгения Суязова сразу поняла, что дело не терпит отлагательств, нужно принимать срочные меры. Проводники бросили клич по вагонам, нет ли в числе пассажиров медиков. На этот зов о помощи откликнулась медик из Ногликской ЦРБ, акушер-гинеколог Надежда Палочкина.

Под ее руководством удалось быстро подготовить все необходимое и принять роды. Когда поезд прибыл на станцию Советское, ребенок уже благополучно появился на свет. Маму и новорожденного поджидала карета скорой медицинской помощи, их доставили в региональный перинатальный центр в Южно-Сахалинске.

По данным медицинского ведомства, самочувствие тымовчанки и ее малыша (его назвали Максимом) удовлетворительное, пациенты находятся под наблюдением медиков.

Бывало всякое

Это далеко не первый случай, когда роды проходят в транспорте. Железнодорожники сообщили, что в пассажирских поездах это происходит как минимум раз в год. По какой-то причине малыши предпочитают появляться на свет на станции Взморье.

В мае 2007 года в поезде ¹ 602 сообщением Ноглики – Южно-Сахалинск на перегоне Арсентьевка – Взморье родилась девочка Даша. В 2016 году в поезде, следовавшем из Ильинска в Южно-Сахалинск, у 30-летней пассажирки появился на свет малыш.

В поездах для таких случаев в составе персонала медика нет, но проводники проходят соответствующее обучение и умеют оказывать первую медицинскую помощь. В вагонах есть медицинские аптечки.

Роды случаются и на других видах транспорта. 2 февраля 2012 года на борту самолета «Боинг-767» авиакомпании «Трансаэро», выполнявшего рейс Москва – Южно-Сахалинск, у 44-летней пассажирки тоже родился ребенок. Опытному акушеру-гинекологу Зое Махортовой, оказавшейся на борту, ассистировали две стюардессы. За час до приземления в Южно-Сахалинске на высоте более 10 километров на свет появился здоровенький мальчик.

В ноябре 2014 года паром «Сахалин-9» на полной скорости пересек Татарский пролив, прибыв в порт Холмск на три часа раньше графика. В экстренном порядке пассажирку доставили в Холмскую ЦРБ, а затем в областную больницу, где родилась девочка.

Рождение звезды

В экстремальных условиях появился на свет и Дмитрий Крылов, известный советский и российский телевизионный журналист, режиссер и актер, бессменный ведущий популярного цикла телепередач «Непутевые заметки».

Семейное предание гласит, что он родился 29 сентября послевоенного 1946 года на борту рыбацкой лодки. Молодая чета Крыловых, Дмитрий и Евгения, незадолго до этого перебралась из Москвы на Дальний Восток, в Хабаровский край.

Жили вдали от цивилизации, отец промышлял охотой и рыболовством. Буквально за девять дней до рождения сына он в очередной раз ушел в море и не вернулся, погиб. Местные рыбаки, видя положение, в котором оказалась женщина, решили доставить ее морем в рабочий поселок Охотск, расположенный почти в 1700 километрах от Хабаровска на берегу Охотского моря, где работал родильный дом. Высадке на берег помешало штормовое волнение, пришлось рыбакам самостоятельно принимать роды прямо в море. Пуповину перерезали рыбацким ножом, а перевязали шнурком от ботинка!..

Мальчик благополучно появился на свет. Его назвали Дмитрием по имени погибшего отца. Через несколько лет мама с сыном переехали к родственникам в Подмосковье, в Звенигород. 29 сентября Дмитрий Дмитриевич отметит свой 75-летний юбилей.

Николай ПИТЕРСКИЙ.