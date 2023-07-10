Малаховские аллеи. Зеленый наряд города может многое рассказать о его истории

Тенистая липовая аллея, удобные лавочки под раскидистыми каштанами… Это, конечно, не про Сахалин, а про юг, про «синеет море над бульваром, каштан над городом цветет…».

А вот и нет! В самом сердце Южно-Сахалинска, в сквере, что с западной стороны от Чехов-центра, произрастают и очень неплохо себя чувствуют две именно такие аллеи – липовая и каштановая. Еще каштановые деревья можно видеть на участке Компроспекта от главпочтамта и далее до гостиницы «Монерон».

Эти деревья – редкость в зеленом наряде областного центра. Все-таки суровые природные условия острова явно не очень подходят для этих древесных пород. Каштаны – южане. У липы чересчур раскидистая крона и недостаточно жесткая древесина, поэтому во время снегопадов, особенно весной, когда снег липкий и тяжелый, он безбожно ломает ветви. Добавляет бед жесткое солнечное облучение, когда деревца получают сильные ожоги коры… Но время показало: при должном уходе чудеса случаются.

У аллеи есть своя история. В конце мая 2007 года по случаю 60-летия Сахалинской области по инициативе депутата областной думы Николая Лугина, поддержанной губернатором региона Иваном Малаховым, было решено высадить 62 саженца липы и 58 – каштанов. Эти деревца, как отмечалось в официальных сообщениях, предварительно прошли адаптацию на подсобном участке Николая Лугина в селе Троицкое. И губернатор Малахов лично приложил руку к созданию этих аллей – высаживал саженцы.

– Мы заложили две первые аллеи из лип и каштанов на территории Сахалинской области. Поздравляю всех жителей региона с хорошим почином! Если нашему примеру последует каждый, наши города станут прекраснее, – так Иван Малахов прокомментировал событие. И тут же дал поручение региональному управлению культуры следить за внешним видом аллей и ухаживать за ними.

Теперь очевидно: поручение выполнено должным образом. Спустя 16 лет аллеи радуют горожан и гостей города зеленым нарядом. Сейчас, в первой декаде июля, у каштанов завязались забавные колючие плодики, а у липы – маленькие орешки.

У липы есть интересное приспособление для рассеивания семян. Орешки, как десантники в лодке, по несколько штук «сидят» на одной плодоножке, у которой есть листок особенной формы. Он служит парусом. Когда приходит нужный момент, плодоножка обламывается и ветер уносит семена подальше от материнского дерева.

Так растение заботится о будущем, о продолжении рода.

Семен РЕЧКИН.

P. S.

На днях Иван Малахов отметил 70-летний юбилей. Он живет в Москве, но следит за сахалинскими новостями. И читает «Советский Сахалин».

Редакция газеты по телефону поздравила Ивана Павловича с юбилеем. А он передал привет всем сахалинцам.