Малая авиация уверенно встает на крыло. Сахалинские пилоты могут и хотят быть полезными государству

С Вадимом Рыковым, в прошлом военным летчиком, служившим в морской авиации Тихоокеанского флота, а позже в авиации погранвойск, «Советский Сахалин» знаком уже давно. Помнится, десяток лет назад свет увидела статья «Небо зовет», посвященная открытию необычной выставки в южно-сахалинском Дворце детского и юношеского творчества. Она называлась «Дорога в небо!», а ее экспонаты рассказывали об истории островной авиации. Вадим рассказал тогда о том, что, когда вышел на пенсию, организовал парапланерный клуб «Горный воздух», и этот клуб в 2013 году отмечал свое пятилетие…

Время пролетело незаметно. С тех пор многое изменилось. Вадим Рыков сегодня пилот отряда медицины катастроф, дежурный руководитель полетов на частном аэродроме «Орел», расположенном в Старорусском, и по-прежнему прилагает большие усилия к развитию малой частной авиации в области…

Вот что он рассказал.

Позывной – «Орел»

Десяток лет назад наши парапланеристы и пилоты стали переходить на более серьезные «рельсы». Постепенно члены клуба «вырастали из песочницы», приобретали самолеты, вертолеты, мотодельтапланы. В наших рядах на тот момент был председатель фермерского хозяйства «Русь» Александр Духанин. Он прирожденный авиатор, любит небо «до дрожи», и в первую очередь именно благодаря его инициативе и напору мы общими усилиями с хабаровскими единомышленниками построили на базе «Руси» первый на Дальнем Востоке частный аэродром. Он получил четырехбуквенный индекс, позывной «Орел», рабочую частоту радиосвязи. Внесен во все реестры гражданской авиации. Старый аэроклуб ДОСААФ в Березняках к тому моменту уже, увы, «умер», его исключили из всех списков.

Шаг за шагом мы стали обрастать связями, пополнять материальную базу. Александр Духанин приобрел Як-18Т — советский легкий учебно-тренировочный и пассажирский четырехместный самолет. Его восстановили, пригласили летчика-испытателя, который провел необходимые испытания, и до сих пор этот самолет эксплуатируется. Следом парк пополнил двухмоторный американский шестиместный самолет Piper PA-23 Aztec. Потом к нам стали прилетать частные авиаторы из Хабаровска с аэродрома «Калинка».

Дальше – больше. В летний период у нас бывает больше десятка бортов, зимой поменьше. В середине марта на «Орле» находилось пять бортов. Счастливыми обладателями этих воздушных судов являются сахалинцы, обычные горожане.

Кто-то из них сам построил свою «ласточку» по чертежам, а потом подавал документы на регистрацию, кто-то купил готовый самолет…

О приятном и полезном

В то время когда у нас все только начиналось, еще не было дронов. В наш парапланерный клуб в частном порядке стали обращаться земляки с просьбами. У одного коровы со двора ушли. Два мотопараплана побарражировали в заданном районе, нашли скотину. Человек был благодарен, бензин привез.

Искали угнанный автотранспорт, помогали Сахрыбводу мониторить Лютогу в труднодоступных местах – искали заградительные сети в нерестовый период. Несколько раз к нам обращались из департамента городского хозяйства Южно-Сахалинска. Мы мониторили с воздуха несанкционированные свалки со строительным мусором. Осматривали дворы на предмет уборки снега, а кровли – на наличие опасных сосулек, наледи. Это ведь удобно и эффективно: мотопараплан выполнил полет, провел съемку, затем сел на площади Победы – и у вас вся картина перед глазами.

Интересная была работа на проспекте Победы. В то время массово меняли старые опоры освещения на новые, декоративные. Посмотришь на них снизу, вроде все установлено хорошо, а с высоты видны «косяки» строителей. Опоры были установлены не по линеечке, а зигзагами, с отступами от общей линии по полметра. В итоге вся картина была испорчена, пришлось подрядчикам устранять свои косяки.

Есть такая армия!

В начале нашего пути в клубе числился 21 человек, а сейчас более 70 «штыков». Это уже маленькая, но нужная и эффективная армия. Сравните сами: час аренды вертолета Ми-8 для патрулирования лесов обходится более чем в 200 тысяч, а мотопараплана – 8 тысяч рублей. Легкомоторный самолет может мониторить пространство в радиусе до 300 километров. Если перелететь севернее и встать лагерем, со сменой экипажа, можно весь летний сезон перекрывать остров.

Из частных пилотов вертолетчиков трое – в с. Онор Смирныховского района живет и работает индивидуальный предприниматель Владимир Беломестнов, у него Robinson-44, в Новой Деревне – Виктор Зорин, спортсмен, парашютист-инструктор международного класса, в Южно-Сахалинске – бизнесмен Максим Муравьев. Самолетчиков и владельцев других летательных аппаратов гораздо больше. Каждый готов откликнуться и на добровольных началах среагировать, помочь региону в случае необходимости.

Время от времени частные авиаторы ведут по­иски пропавших людей. Запомнилась история, произошедшая осенью 2009 года. В Корсаковском районе, у Чапаево, 12-летний мальчик отправился в лес по грибы и пропал. Родственники обратились к нам за помощью. Мотопараплан быстро перевезли на автомобиле поближе к месту поисков, пилот взлетел со школьного стадиона и через 25 минут полета доложил по радио: «Наблюдаю человека, лежит на просеке, признаки жизни подает, ищу место для посадки». Он нашел такое место, приземлился, напоил мальчика, пристегнул ремнями к себе и вывез из леса. Оказалось, ребенок провел без воды под открытым небом двое суток.

Вообще, частная малая авиация может применяться для многих специальных операций: при ледовой разведке, мониторинге миграции лососевых или ластоногих… И конечно, перспективен авиатуризм! На Дальнем Востоке вообще и на Сахалине в частности активный образ жизни набрал популярности, особенно после пандемии. Мы уверенно встаем на крыло. Думаю, местным властям нужно обратить внимание на нас.

А что, собственно, нужно частным авиаторам от властей?

Очень нужно помещение, хоть сарай на базе сельскохозяйственного или строительного техникума… Все руководители вроде понимают, поддерживают нас, но отфутболивают в минобразования или Росимущество.

Ранее мы попытались наладить в Южно-Сахалинске постройку небольших самолетов Д-46. Этот сверхлегкий двухместный самолетик предназначен для учебных, тренировочных, патрульных и туристических полетов в дневное время в простых метеоусловиях. Для наших условий то, что нужно! Тем более что такой самолет легко может стать гидросамолетом – достаточно оснастить его поплавковым шасси…

Местный предприниматель откликнулся, выделил небольшое помещение. Мы поставили дело на конвейер, смогли довести до ума четыре машины – собрали их из набора анодированных труб и листовой дюрали, затем получили все документы и ввели в эксплуатацию. Согласитесь, это круто!

Самолеты были выставлены в павильоне на региональном чемпионате WorldSkills. Всем понравилось, но поддержки от властей региона мы так и не дождались. При этом работа продолжилась: к нам приезжали школьники, тренировались, пытались что-то клепать, оттачивали мастерство в обслуживании авиационной техники. Из шести ребят впоследствии пять поступили в авиационные вузы. Это же круто?! То есть помимо прочего мы и воспитательной работой с молодежью занимаемся, подращиваем кадры для авиации.

Подходящее помещение позволит нам расширить поле деятельности. Например, планируем наладить сборку не только летательных аппаратов, но и аэро­лодок – глиссеров с воздушным винтом, с большой проходимостью.

Впрочем, внимание со стороны государства может выражаться и в другом. Для частных авиаторов были бы очень полезны семинары-ликбезы в аэропорту с разборами разных авиационных случаев.

К сожалению, не очень-то дружат организации государственные и частные. Долгое время не удавалось пробить стену непонимания с авиационными властями, когда мы выступали с инициативами по проведению воздушных парадов или авиаперелетов Южно-Сахалинск – Смирных в поддержку региональной авиации.

Сейчас все наладилось, но на это потребовалось 15 лет. С сахалинскими летчиками у нас отношения нормальные, и с «Авророй», и с пограничниками, они к нам детей на экскурсии приводят. Им у нас интересно – ведь мы летаем на репликах легендарных ретросамолетов… А вот ведомствам мы, к сожалению, не очень интересны.

Подготовил Ярослав САФОНОВ.