Малек в авторитете. Избыточная промысловая нагрузка заставила рыбаков пересмотреть традиционные приоритеты

По расчетам специалистов ВНИРО, в нынешний промысловый сезон уловы ожидаются средние — всего 77 тыс. тонн лососевых. Это почти вдвое меньше, чем в 2022 году.

Меньше, больше…

Ассортимент все тот же, что и всегда: кета, горбуша, нерка, кижуч, сима. Больше всего предполагается выловить кеты — почти 42 тыс. тонн. Традиционно щедрыми на уловы обещают стать рыбопромысловые участки, расположенные в Восточно-Сахалинской и Южно-Курильской промысловых подзонах. Юго-запад и юго-восток Сахалина до подобных щедрот явно не дотягивают.

Хроническое сокращение популяции дикого лосося, характерное для нерестовых рек, вынуждает контролирующие органы практиковать ограничительные меры, весьма непопулярные у сахалинских рыбаков. Например, устанавливать на промысле проходные и непроходные дни. Ограничивать длину неводных крыльев. А то и вовсе запрещать промышленный лов там, где и на любительскую рыбалку порой рыбы не хватает.

В 2023 году наука рекомендует запретить промысел горбуши на участках от мыса Терпения до мыса Соймонова, от мыса Крильон до мыса Анива и от мыса Погиби до мыса Крильон. Насколько продуктивным для популяции окажется такой запрет, можно будет определить по степени заполнения нерестовых речек производителями.

Поскольку на юге острова количество промысловых участков стремится к нулю, лососевый промысел постепенно смещается на север. При этом рыбу пытаются брать не столько умением, сколько количеством выставленных неводов. В колхозное прошлое ушли времена, когда на восточном и западном побережьях их насчитывалось не более сотни штук. В прошлом году неводов было в разы больше.

Лет десять назад их количество вообще зашкаливало — счет доходил до тысячи. Сейчас количество неводов заметно сократилось, зато повсеместно выросли неводные крылья. Причем на севере они традиционно длинней, чем на юге. Естественно, подобное неравноправие налаживанию внутрицеховых отношений не способствует.

Понятно, что каждый мечтает на путине хорошо заработать. Но зачем ради этого крылья конкурентам подрезать?

Уловы в перспективе

Чрезмерная промысловая нагрузка мало способствует естественному воспроизводству популяции лососевых. Соответственно, и рыбная отрасль начинает терять свою прежнюю прибыльность. Это давно поняли сахалинские рыбопромышленники. И обратили свою предпринимательскую энергию на создание лососевых рыбоводных заводов. При безусловной поддержке регионального министерства по рыболовству, Сахалинрыбвода и СахНИРО.

Сегодня на Сахалине насчитываются десятки ЛРЗ — гораздо больше, чем в любом другом российском регионе. В октябре 2022 года был сдан очередной рыбозавод на Итурупе. Он стал 72-м по счету предприятием, рассчитанным на выращивание 60 млн штук лососевой молоди в год. Всего же в прошлом году сахалинские ЛРЗ заложили более 1,5 млрд икринок. В среднем на каждый рыбозавод это чуть больше 22 млн.

Даже при плановом возврате лососевых (примерно 2 процента) ЛРЗ могут дать Сахалину около 60 тыс. тонн рыбы, преимущественно кеты. В придачу к тем десяткам тысяч тонн, которых минул процесс разведения мальков в рыбоводных бассейнах.

Это в теории. А на практике отнюдь не каждый заводской малек, нагулявшийся до размеров взрослой особи, непременно возвращается в родные пенаты. Иначе уловы кеты и горбуши росли бы в соответствии с цифрами в ежегодных отчетах сахалинских ЛРЗ. По факту же уловы не растут, скорее — раскачиваются, как маятник, между щедрыми путинами и провальными. Так что невольно складывается впечатление: у человека свои расчеты и планы на искусственное воспроизведение лососевых, а у природы свои.

Отнюдь не редкость, когда эти расчеты не совпадают. И тогда на помощь собственникам ЛРЗ приходят все те же Сахалинрыбвод и СахНИРО. По их рекомендациям на нерестовых речках устанавливают РУЗы — рыбоучетные заграждения. Официально их используют для учета приплывших на нерест производителей, неофициально — для добычи рыбы и икры в неограниченных количествах.

Ставили РУЗы на речках и в прошлом году, и в позапрошлом, и десять лет назад… Любят у нас считать то, что само в реки заплывает!

Под новым углом

Поскольку ЛРЗ априори занимаются воспроизводством лососевых, политика благоприятствования со стороны контролирующих органов отнюдь не обходит их стороной. Собственник рыбозавода практически становится негласным собственником нерестовой речки, а заодно и акватории, прилегающей к устью. Ну а поскольку видеонаблюдение на ЛРЗ не в чести, контролировать работу рыбозаводов, а заодно и объемы лососевых заготовок практически невозможно.

Стоит ли удивляться, что идея искусственного воспроизводства популяции нашла у сахалинских рыбопромышленников столь мощную поддержку? А заодно и изменила стратегию предпринимательского подхода к промыслу лосося. Иначе откуда столько желающих построить ЛРЗ даже там, где и без рыбозавода уловы что надо?

Желающих и в самом деле хватает. Не успели ввести в строй действующих очередной ЛРЗ на Итурупе, как того и гляди запустят рыбозавод на Кунашире — на озере Лагунное. Идет строительство ЛРЗ на том же Итурупе — на ручье Золотой; продолжается строительство предприятий на речках Лазовая, Горянка и Восточная; сразу 5 ЛРЗ планируется построить на островах Парамушир и Шумшу… В общем, если дело так бойко пойдет, как это планируют наши рыбопромышленники, уже в этом году количество рыбозаводов на островах перевалит за цифру 80. И это не считая строительства рыбных питомников, а также реконструкции ранее построенных ЛРЗ.

В какой-то мере активность рыбопромышленников обусловлена господдержкой, которая начала действовать с 1 января 2023 года. В частности, государство компенсирует 20 процентов затрат на строительство и модернизацию предприятий по производству кормов для лососевых и осетровых видов рыб. Тем самым отечественный рыбпром, прежде завозивший корма из-за рубежа, а ныне попавший под западные санкции, будет обеспечен всем необходимым для успешного выращивания рыбной молоди.

Еще одним хорошим стимулом для развития местного рыбпрома стал специальный налоговый режим для компаний, реализующих свои проекты на Курильских островах. В течение 20 лет они освобождены от уплаты налогов на прибыль и имущество, а транспортный и земельный налоги для них обнулены.

Региональный рыбпром не стоит на месте, напротив, он ищет все новые варианты для бизнеса. И пока основная масса рыбопромышленников выясняет, у кого крылья на ставных неводах длиннее, а у кого короче, процесс вложения капитала в ЛРЗ продолжается. На электронной площадке «РТС-Тендер» регулярно выставляются рыбоводные участки, предназначенные для развития аквакультуры. Взяв в аренду участок на 25 лет, можно разводить такие ценные виды водных биоресурсов, как морской еж, морской гребешок, дальневосточный трепанг.

Рыбоводством здесь тоже можно заниматься, было бы желание. И средства, разумеется. Причем не слишком большие. Участок в 501 гектар у северо-западного побережья острова Кунашир, например, обошелся покупателю всего в 4,8 млн рублей. При нынешних ценах на биоресурсы это сущий пустяк. Здесь главное — на островной рыбпром под новым углом взглянуть. А остальное приложится.

Сергей ЧЕВГУН.

Сахалинские рыбаки продолжают поставки свежих уловов по сниженной цене

Региональным правительством достигнута договоренность с рыбодобывающими предприятиями об отгрузке части улова по сниженным ценам во все районы.

Ассортимент зависит от сезона и расположения муниципального образования, а частота поставок от промысловой обстановки.

Всего с начала этого года к середине июня по сниженным ценам продали жителям области 438 тонн даров моря. Это в два раза больше, чем годом ранее.

– Мы постоянно работаем над тем, чтобы сахалинцы могли регулярно покупать свежие дары моря по ценам ниже магазинных. Такую задачу перед нами поставил губернатор Валерий Лимаренко. И рыбопромышленные предприятия отгружают часть уловов на внутренний рынок, минуя посредников. Благодаря этому удается сдерживать стоимость, – отметил министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко.

Программа реализации свежевыловленной рыбы по ценам ниже рыночных осуществляется уже более двух лет. Это значимая часть проекта «Забота. Защита. Уважение», запущенного по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Доставку уловов в рамках проекта в города и села островной области организуют главы районов.

Узнать о местах продажи и ценах можно на портале ГеоИС: https://map.sakhalin.gov.ru/Fresh_fish. Также информация доступна в мобильном приложении «Острова.65»: https://fish.sakhalin.gov.ru/?p=15484, с помощью push-уведомлений, в социальных сетях и мессенджерах районных администраций.