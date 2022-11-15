Малоротка любит сяби. Клевое место

Первая половина декабря на юге Сахалина – пора, которую островные рыболовы-любители называют перволедьем. На севере острова это время наступило раньше, уже в середине ноября из Ногликского района поступали известия о хороших уловах, полученных с первого льда.

Уместно напомнить, что первый лед всегда таит в себе опасность. Он еще недостаточно крепок и надежен, чтобы выдержать вес рыболова в полном снаряжении, да еще и с увесистым уловом. Важно помнить об этом и соблюдать меры предосторожности.

Как сообщил наш постоянный консультант, кандидат биологических наук и страстный рыболов-любитель с большим стажем Виталий Никитин, до наступления сильных зимних морозов, так называемого «глухозимья» есть возможность половить на внутренних водоемах рыбу разных видов. На юге острова традиционно основным и желанным объектом лова является малоротая корюшка – морская и озерная.

В начале декабря она держится в лагунах с солоноватой водой, в озерах Изменчивое, Выселковое, Птичье, Тунайча, в устьях рек Лютога и Найба, в лагуне Буссе, в нижнем течении рек Поронай и Тымь.

Озерную малоротую корюшку, которую в народе называют чекой, в Поронайском районе ловят в больших количествах на миниатюрные блесенки-самосвалы и на опарыша.

Попадается и навага, но массовый ход у нее в середине декабря. Навагу ловят на блесны, утяжеляя снасть грузилом, если рыбалка проходит на сильном течении, но годится и органическая наживка – опарыши, морской червь, гребешок, креветка.

В отличие от северных районов, где малоротку зачастую ловят прямо из-подо льда просто на маленькие «голые» металлические блесны разных цветовых оттенков, на юге применяют гирлянды. В специализированных торговых точках предлагают широкий ассортимент готовых гирлянд разных производителей. Японские предпочтительнее. Крючки должны быть небольшие, размер № 3. На начальном этапе они должны иметь синеватый либо красноватый оттенок, а позже в ход пойдут розовые с белой пленкой. Не теряют актуальности «дедовские» гирлянды, на которых используют обычные крючки такого же размера, «украшенные» зеленой махеровой ниткой.

Да, и еще одна особенность: на юге острова более добычливой бывает рыбалка с использованием подкормки. Ее отправляют в лунки перед началом лова. Особенно популярна подкормка под названием сяби, которая представляет из себя в основном измельченный криль. Подкормку, а также эффективные органические наживки вроде опарышей можно приобрести в рыбацких магазинах.

Как показывает практика, подкармливание срабатывает не только на внутренних водоемах, но и на морском прибрежье. Об этом подробнее расскажем позже, когда наступит сезон лова корюшки-зубатки.

Семен РЕЧКИН.

Эксклюзивные кулинарные рецепты

от Виталия Никитина

Корюшковая похлебка по-сахалински

Для приготовления этого очень вкусного блюда, которое можно готовить и на домашней кухне, и в походных условиях потребуется:

примерно полкилограмма корюшки-малоротки;

6 столовых ложек соевого соуса;

3 столовые ложки майонеза;

1 стакан воды;

1 луковица средних размеров;

2 столовые ложки топленого или растительного масла;

молотый черный перец по вкусу.

Рыбу промываем, слегка проходимся ножом по боковушкам, чтобы удалить чешую. На этом точка, потрошить малоротку, удалять голову необязательно. В разогретую глубокую сковороду наливаем масло и выкладываем рыбу, каждую – спинкой вниз.

Тем временем быстро готовим соус: хорошенько перемешиваем воду, соевый соус, майонез, измельченный лук и молотый перец. Как только корюшка поджарилась, заливаем ее полученной смесью. Доводим содержимое сковородки до кипения, кипятим 7 минут. Вкуснейшая, ароматная похлебка готова! На все про все потребуется от силы 20 минут. Особого гарнира не требуется, можно просто есть рыбу, косточки которой размягчатся в процессе готовки, и закусывать свежим хлебом, макая его в соус. К слову, такую похлебку вполне можно готовить и из более крупной корюшки.

Вариация домашняя: запеканка из корюшки-малоротки

Дома, на кухне, попробуйте приготовить более сложное блюдо. Для этого нужно чуть скорректировать рецептуру: вместо воды использовать молоко или сливки. Для получения кислинки во вкусовой гамме можно добавить в соус немного сметаны. На первом этапе все готовится в том же порядке. Далее содержимое сковороды нужно переместить в посудину для запекания и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 – 40 минут.

Полученное блюдо будет существенно отличаться от похлебки – запеканка более густая и питательная. Ее можно подавать к столу и в таком виде, и с гарниром – например, отварным картофелем или пюре. Приятного аппетита!