«Малые» проекты важны не менее крупных. Более 540 инициатив сахалинцев и курильчан профинансировано из областного бюджета

Министерство финансов Сахалинской области подвело итоги реализации программы развития инициативного бюджетирования с 2017 по 2020 год.

Программа в островном регионе стартовала в 2017 году. Сегодня в области реализуется ряд проектов, которые позволяют поддержать граждан в решении вопросов местного значения – «Развитие территорий», «Поддержка местных инициатив» и «Молодежный бюджет». В течение четырех лет за счет средств областного бюджета реализованы 543 инициативы сахалинцев и курильчан на общую сумму 1,8 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба правительства области.

– Благодаря вовлечению жителей в бюджетный процесс удается решать значимые задачи: благоустраивать места отдыха и дворы, устанавливать уличное освещение, приводить в порядок объекты инфраструктуры, – отметила Ольга Лопатина, министр финансов Сахалинской области. – Такие «малые» проекты важны не менее крупных.

Они помогают людям решать самые насущные проблемы и улучшать пространство вокруг себя.

В рамках проекта по поддержке местных инициатив в 2017 – 2020 годы реализовано 165 идей граждан. Из областного бюджета выделено около 400 миллионов рублей. Деньги были направлены на создание зон отдыха, спортивных и детских площадок, приведение в порядок объектов инфраструктуры, ремонт дорог и другие нужды.

– В рамках инициативного бюджетирования в прошлом году в нашем селе реконструировали центральную площадь, – говорит Татьяна, жительница села Таранай Анивского района. – Теперь это место притяжения для сельчан. Здесь и комфортная зона отдыха, и красивая площадь для проведения различных мероприятий.

На реализацию проекта «Молодежный бюджет» в 2018 – 2020 годах направили более 990 миллионов рублей. Воплощены в жизнь 373 идеи старшеклассников. Одной из самых ярких стала инициатива учеников долинской школы № 2. Благодаря их задумке серые подпорные стенки у торгового центра «Атриум» и школы № 1 превратились в настоящие арт-объекты. По желанию подростков на набережной Невельска появилась композиция «Сивучи», в Поронайске оборудовали велопарковки, установили информационные стенды в общественных местах Александровск-Сахалинского района.

Но чаще всего в рамках этого проекта модернизируют спортивные и актовые залы и благоустраивают пришкольные территории.

– Участие в проекте «Молодежный бюджет» дает отличную возможность для самореализации. Каждый человек должен ставить своей целью улучшение облика города, региона, страны, – уверена старшеклассница Алина из Долинска.

В рамках проекта «Развитие территорий» в течение 2018 – 2020 годов было отобрано 32 объекта капитального строительства. Уже построено 5 объектов общей стоимостью 446 миллионов рублей. На ближайшие три года предусмотрены средства на завершение строительства еще 5 объектов, отобранных ранее.

В 2021 году на развитие всех проектов в рамках инициативного бюджетирования в региональном бюджете предусмотрено 729 миллионов рублей. Подробнее с информацией о реализации программы развития инициативного бюджетирования на Сахалине и Курилах можно ознакомиться на портале https://pib.sakhminfin.ru.

Виктор МАЛЫШЕВ.