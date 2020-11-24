Малый лебедь вернулся на Кунашир. Список птиц заповедника «Курильский» и заказника «Малые Курилы» пополнился новыми видами

Наблюдения за птицами, особенно в период сезонных миграций, являются неотъемлемой частью экологического мониторинга, проводимого заповедником. К этой работе, кроме научных сотрудников, привлекаются государственные инспекторы, специалисты отдела экопросвещения. Большую помощь в проведении орнитологических учетов в 2020 году оказали орнитологи Института биологических проблем Севера, работавшие в это время на острове Кунашир: Павел Ктиторов, Ольга Куликова, Лариса Зеленская.

5 ноября на юге Кунашира, в кальдере вулкана Головнина, на озере Горячее, сотрудники заповедника совместно с орнитологами обнаружили трех малых, или тундровых, лебедей. Птицы отдыхали и кормились на мелководье, у протоки из озера Кипящее, весь день плавали по озеру и не собирались улетать, очевидно, отдыхая от дальнего перелета. Это первая встреча малого лебедя на территории заповедника за последние 35 лет.

Малый лебедь внесен в Красную книгу РФ и Красную книгу Сахалинской области со статусом «восстанавливающийся вид», распространен по всему арктическому побережью России. Вид делят на западную и восточную популяции. Именно представители восточной популяции малого лебедя, совершая перелет на зимовку с Чукотки в Японию, Китай или Корею, могут останавливаться на острове Кунашир.

Осенние орнитологические учеты в 2020 году начались 22 сентября по двум маршрутам на острове Кунашир: полуостров Весловский и Тофицкий рейд, в районе Серноводского перешейка (охранная зона заповедника). С этого года для проведения орнитологических учетов используется не только традиционная оптическая аппаратура (фотоаппараты, зрительные трубы, бинокли), но и современные квадрокоптеры, сообщила пресс-служба заповедника.

Научные сотрудники отметили, что за два месяца наблюдений на маршрутах видовое разнообразие птиц увеличилось в три раза. Если в сентябре отмечалось всего 11 видов птиц, то к концу октября их численность возросла до 35.

Так, на полуострове Весловском впервые была зарегистрирована американская свиязь – новый вид для Кунашира.

Удалось сфотографировать небольшого дневного хищника – кречета. Редкая птица внесена в Красную книгу Российской Федерации. В нынешнем году это уже третья встреча кречета.

На побережье Тофицкого рейда в стае чаек был отмечен молодой белый гусь. Это вторая встреча, впервые он был отмечен на полуострове Весловском в 2019 г. на осеннем пролете.

Галина ЮНИЦКАЯ.

Справка

На территории заповедника «Курильский» и заказника «Малые Курилы» встречаются 295 видов птиц (пролетных 62 вида). Из них в Красном списке международного союза охраны природы 48 видов, в Красной книге РФ – 29 видов, в Красной книге Сахалинской области – 60 видов. Курильская гряда – ключевое место остановки птиц на глобальном Восточноазиатско-Австралийском пролетном пути. Особое внимание уделяется изучению пролета куликов, черной казарки, лебедей, других видов водоплавающих, водно-болотных и околоводных птиц, относящихся к категории редких.