Малый плавун у Кунашира. Встречен новый вид китов

Обнаружить и описать группу малых плавунов в природе впервые в мире удалось научной экспедиции на Кунашире.

В ее составе были участники проекта FEROP, сотрудники МГУ и национального парка «Берингия» – доктор биологических наук Ольга Филатова, Иван Федутин, Татьяна Ивкович и Игорь Бобырь.

Уникальная находка была сделана в 2021 году во время морских исследований в Кунаширском проливе. Тогда об этом не сообщалось, так как важно было провести генетический анализ полученного с помощью биопсии материала, чтобы подтвердить видовую принадлежность встреченных китов.

И вот сенсационное открытие подтвердилось. Список морских млекопитающих южных Курил пополнился новым видом – малый плавун или плавун Сато.

Семейство клюворылые (Ziphiidae) — одна из наименее изученных групп китообразных. Их редко можно встретить в море, так как они предпочитают держаться в глубоководных районах и вдоль шельфового склона, много времени проводят под водой и мало – на поверхности. Благодаря этим особенностям некоторые виды клюворылых были обнаружены совсем недавно, в том числе и третий представитель рода плавун (Berardius).

До недавнего времени были официально признаны два вида плавунов: северный (Berardius bairdii) в северной части Тихого океана и южный (Berardius arnuxii) в южном полушарии. Однако японские китобои уже давно различали у берегов Хоккайдо две формы плавуна: более крупную и светлую (соответствующую обычному северному плавуну) и более мелкую и темную.

В 2020 году группа FEROP опубликовала статью об обнаружении трех экземпляров малого плавуна среди китов, выброшенных на берега Сахалина и южных Курильских островов. Однако до последнего времени живые малые плавуны не встречались не только в российских водах, но и нигде в мире.

В мае – июне 2021 года во время экспедиции по исследованию косаток в Кунаширском проливе в один туманный день, когда их долго и безуспешно искали, прямо рядом с лодкой вынырнула группа плавунов. Они были мельче, чем привычные северные, и ученые сразу подумали, что это могут быть представители недавно описанного вида.

Лабораторный анализ материала подтвердил, что встреченные киты – действительно малые плавуны. Это первый достоверно подтвержденный случай наблюдения в природе нового вида.

Поведение встреченных групп малых плавунов отличается от поведения северных собратьев. Разницу в размерах в море не всегда легко оценить, но есть характерная черта, позволяющая различить эти виды, – у малого плавуна практически незаметен фонтан. Когда они лежат на воде, то практически не возвышаются над поверхностью, без фонтана их можно заметить только при хорошей погоде на расстоянии нескольких сотен метров. У северного фонтан плотный, кустистый, виден за два-три километра. С чем, очевидно, и связана редкость наблюдения этого вида в природе. У малых плавунов выдох издалека не заметен, но иногда виден вблизи, и он намного менее плотный.

В 2022 году исследователи китообразных продолжат научные изыскания с охотоморской стороны Кунашира в сотрудничестве с заповедником «Курильский», сообщили в учреждении. Предполагается дальнейшее изучение китов в Кунаширском проливе. Возможно, будут получены новые интересные сведения о морских гигантах, о которых мы еще очень мало знаем.

Людмила ГРУЗИНСКАЯ.