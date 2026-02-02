Малыши анивского детского сада «Росинка» осваивают плавание

Тренер спортивной школы «Авангард» Маргарита Дулина сама приходит за своими юными учениками в детсад и отводит в спортивную школу «Авангард» на занятия. Группа из пяти шестилеток тренируется дважды в неделю. Благодаря близости садика и спортшколы, дорога занимает совсем немного времени.

Занятия с воспитанниками «Росинки» начались в сентябре, и за это время ребята добились значительных успехов: перестали бояться воды и освоили навыки плавания, с радостью ныряют. Воспитанники старшей группы старательно выполняют упражнения по команде наставника. И только изредка немного шалят. Небольшой бассейн рассчитан всего на 6 человек. Он идеально подходит даже для грудничков, обеспечивая безопасность и комфорт.

По словам Маргариты, некоторые юные спортсмены уже готовы переходить в 25-метровый бассейн, что говорит о высоком уровне их подготовки.

– Я разрабатывала упражнения исходя из опыта. Со временем понимаешь, какие из них наиболее важные и эффективные, – делится тренер.

Занятия начинаются с тщательной разминки. Под руководством тренера ребята растягивают мышцы, поддерживающие позвоночник, становятся на цыпочки и перекатываются на пятки, разогревая ноги. После этого по команде дети по очереди заходят в мини-бассейн, где продолжают занятие уже в воде.

Особенные дети занимаются индивидуально, что позволяет учитывать их потребности и возможности.

– «Авангард» наладил сотрудничество с анивскими учебными заведениями. И теперь у нас проводятся уроки физкультуры, – объясняет директор спортшколы Никита Гриник. – Два года назад появилась современная спортшкола со взрослым и детским бассейнами. Было бы большой ошибкой не использовать наши возможности для оздоровления анивских детей.

Ольга АНДРЕЕВА.